Winamp powraca jako nietypowa platforma streamingowa

Coś nowego.

Winamp jako platforma stramingowa

Winamp chce po raz kolejny odmienić rynek muzyczny oraz życia miłośników dobrego brzmienia. Kiedyś firma Nullsoft zrobiła to za pomocą jednej z najpopularniejszych na świecie aplikacji. Właściciele praw do odtwarzacza Winamp z Llama Group (wcześniej Radionomy Group) powracają do gry z nową platformą streamingową. Platforma Winamp ruszy 15 marca dla muzyków oraz 15 kwietnia dla użytkowników. Firma pragnie przyciągnąć nawet milion twórców.Producent chca zmienić sposób, w jaki artyści zarabiają na muzyce oraz w jaki konsumenci uzyskują do niej dostęp. O ile to pierwsze jest godne pochwały, to specyficzny model subskrypcji nie każdemu musi się spodobać.Przede wszystkim, twórcy na Winamp będą mogli sami ustalać ceny, m.in. za subskrypcje ich treści. Nowsze utwory mogą być na przykład droższe, a starsze dostępne w przystępniejszych cenach. Artyści otrzymają aż 85 procent wpływów z abonamentów i mogą liczyć na pomoc w licencjonowaniu swojej muzyki.Słuchacze dzięki wykupieniu indywidualnych dla każdego muzyka subskrypcji uzyskają dostęp do Winamp Fanzone z ekskluzywnymi treściami udostępnianymi przez poszczególnych artystów. Co więcej, Winamp pozwoli nabywać fizyczne przedmioty sprzedawane przez muzyków, o ile Ci zdecydują się je sprzedawać.Aplikacja Winamp już wkrótce będzie działać jako klient dla nowej platformy streamingowej. Najnowsza wersja to Winamp 5.9, a Winamp 5.9.1 RC1 jest w przygotowaniu. Narzędzie pozostanie wieloplatformowe. Skorzystają z niej użytkownicy urządzeń z systemami Windows, Android, iOS i przeglądarek internetowych.Mam mieszane odczucia co do sukcesu Winampa w takiej postaci, a Wy?Źródło: Winamp