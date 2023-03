Ten film na YouTube uruchamia ponownie wybrane smartfony

Nietypowy błąd.



Użytkownicy zaczęli zgłaszać nietypowy błąd, który automatycznie uruchamia ponownie wybrane modele smartfonów podczas… oglądania konkretnego filmu na platformie YouTube. Google zdążyło już zająć się problemem, ale sytuacja prezentuje się naprawdę absurdalnie i dosyć klarownie pokazuje, że kłopoty z oprogramowaniem często mogą mieć źródło w bardzo nietypowych miejscach. Przyjrzyjmy się bliżej tej sytuacji.





Posiadacze smartfonów Pixel doznali niemiłej niespodzianki na YouTube



Redakcja portalu Ars Technica dosyć trafnie porównała tytułowe zdarzenie do kultowego filmu „The Ring”, gdzie ludzie umierają po siedmiu dniach od obejrzenia przerażającego filmu znajdującego się na kasecie VHS (motyw ten sparodiowano także w równie popularnym cyklu „Krzyk). Oczywiście problem powiązany z portalem YouTube nie prowadzi do jakiegokolwiek zgonu – no chyba że mówimy o chwilowym „uśmierceniu” telefonu.



Pierwsza wzmianka o błędzie pojawiła się na portalu Reddit i została opublikowana przez użytkownika o pseudonimie „OGPixel5”. Zauważył on, że uruchomienie klipu z filmu "Alien" z 1979 roku powoduje natychmiastowy reset smartfonów Pixel 6, Pixel 6a, Pixel 7 oraz Pixel 7 Pro. Gdy ktoś postanowi włączyć materiał, to urządzenie po prostu się zawiesza i za chwilę ponownie ożywa. Co jednak ciekawe, niektórzy raportują też, iż tego typu ponowne uruchomienie niejako uśmierca usługi komórkowe i niezbędne jest dokonanie ręcznego restartu. Problem brzmi więc dosyć poważnie, chyba że przypomnimy sobie, co go powoduje.







Google dosyć szybko zareagowało na zgłoszenia i wygląda na to, że kłopot został już zażegnany, ale informacja na temat tego nie została nigdzie opublikowana. Po prostu oglądanie filmu znów zaczęło być możliwe – przynajmniej tak można wyczytać z komentarzy pod powyższym postem na Reddicie. Nie zmienia to jednak faktu, iż doszło do naprawdę absurdalnego zdarzenia. Nie wiadomo jednak, co było jego przyczyną.



Najpopularniejsza teoria głosi, że chodzi o format opublikowanego filmu. Internauci zwrócili uwagę na sytuację z 2020 roku, kiedy to konkretna tapeta powodowała podobną sytuację – wtedy jednak narażeni byli posiadacze telefonów używających Google Tensor. Niewykluczone więc, że tytułowy błąd był w stanie dotrzeć do osób będących właścicielami innych urządzeń niż Pixel, tego się jednak już nie dowiemy.



Źródło: Reddit



Tego typu sytuacje zawsze jednak rodzą podstawowe pytanie – czy takich błędów jest więcej? Ośmielę się stwierdzić, że tak, lecz ich wykrycie jest bardzo trudne. Do ich wywołania potrzeba aktywowania wielu określonych czynników – dlatego też często do ich odkrycia dochodzi przez czysty przypadek. Tutaj akurat ktoś kliknął w klip z filmu "Alien" na telefonie marki Pixel. Szansa na to była naprawdę niewielka, ale była.



Dlatego też nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości doszło do podobnych odkryć.



Źródło: Ars Technica, Reddit