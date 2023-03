NVIDIA udostępniła przełomowy sterownik. Oglądasz VOD? Musisz go pobrać

Zobacz, jak włączyć nową funkcję.

Stało się to, na co czekałem od styczniowej zapowiedzi. NVIDIA udostępniła najnowszy sterownik dla kart graficznych NVIDIA GeForce , czyli GeForce Game Ready 531.18, który wprowadza nową funkcję RTX Video Super Resolution. Dzięki niej użytkownicy komputerów z kartami graficznymi GeForce z serii RTX 40 i 30 będą cieszyć się automatycznie skalowanymi z niższych rozdzielczości filmami wideo na wyświetlaczach 1440p i 4K ze zwiększoną ostrością.NVIDIA udostępniła dziś sterownik graficzny GeForce Game Ready 531.18 , który polecamy wygodnie pobrać z poziomu dedykowanego, darmowego oprogramowania NVIDIA GeForce Experience. Wraz ze sterownikiem dostarczany jest upscaler przetwarzający obraz do wyższych rozdzielczości za pomocą sztucznej inteligencji. Wystarczy korzystać z przeglądarki internetowej Google Chrome lub Microsoft Edge

Jak włączyć NVIDIA RTX Super Resolution?

Inne nowości w nowym sterowniku NVIDIA

Company of Heroes 3

Hogwarts Legacy

Perish

Sons of the Forest

The Settlers: New Allies

Warlander

Źródło: mat. własny - zrzut ekranuRTX Video Super Resolution, w skrócie: RTX VSR, inteligentnie wyostrza i uwydatnia obiekty i ich krawędzie, usuwając jednocześnie rozpraszające uwagę artefakty związane z kompresją sygnału. Co najlepsze: technika działa nie tylko w przypadku materiałów Twitch i YouTube, ale również filmów z aplikacji Netflix, Disney+ i innych. Oznacza to ni mniej ni więcej to, że kupowanie droższego pakietu VOD po to, aby cieszyć się materiałami w wyższej rozdzielczości na komputerze właśnie stało się zbyteczne...... o ile posiada się odpowiednią kartę graficzną.Nowe rozwiązanie należy aktywować ręcznie. W tym celu:OtwórzW zakładcewybierzZaznaczprzyŹródło: mat. własny - zrzut ekranuMożesz ustawić jakość przeskalowanego wideo w zakresie 1-4, gdzie 4 to jakość najwyższa, a 1 - najniższa.NVIDIA poinformowała, że od teraz aplikacja GeForce Experience jest w stanie automatycznie optymalizować ustawienia kolejnych gier. Na liście jest już ponad 1000 tytułów, do których dołączyło właśnie 6 kolejnych:Źródło: mat. własny