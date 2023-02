Rząd przyjął ustawę. Aplikacja mObywatel zastąpi dowód osobisty

Nareszcie.

.#mObywatel jest dostępny od 2017 r., jednak wiele placówek i urzędów nie uznawało dokumentów cyfrowych dostępnych w aplikacji. Teraz to się zmieni! @Andruszkiewicz1 @PremierRP pic.twitter.com/wK5I79EBGT — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) February 28, 2023

mObywatel zawsze zamiast dowodu osobistego

"Nowy elektroniczny dokument będzie powszechnie uznawany - w urzędach, bankach i w każdym miejscu, gdzie załatwiamy nasze sprawy i musimy pokazać dokument tożsamości. Teraz będziemy mogli posłużyć się też aplikacją mObywatel" - mówił Adam Andruszkiewicz. "To zmiana rewolucyjna - staniemy się największym krajem UE z tak rozbudowanym i powszechnie dostępnym cyfrowym portfelem"

Już wkrótce na terenie będzie można potwierdzać tożsamość, legitymując się nowym - cyfrowym dokumentem tożsamości, który pobierzesz w #mObywatel. Rada Ministrów przyjęła dziś projekt ustawy o mObywatelu. @Andruszkiewicz1 @jciesz @PremierRP pic.twitter.com/CtvflxUsCj — CYFRYZACJA KPRM (@CyfryzacjaKPRM) February 28, 2023

w banku

na lotnisku

u notariusza

podczas rejestracji karty SIM

"To realizacja naszego postulatu wolności i dobrowolności. Niech każdy załatwia swoje sprawy wtedy, kiedy chce, wykorzystując e-usługi. Obywatele zyskają dużo czasu, który spędziliby w urzędach, a dziś wystarczy sięgnąć do telefonu – bezpiecznie i bez wychodzenia z domu. Coraz więcej usług będzie dostępnych w ramach mObywatela i zachęcam wszystkich do korzystania z tej aplikacji"

Umocowanie prawne dokumentu mObywatel, czyli dokumentu elektronicznego, obsługiwanego przy użyciu aplikacji mObywatel, stanowiącego nowy mobilny dokument tożsamości.

Zapewnienie użytkownikom aplikacji mObywatel możliwości posługiwania się nowym środkiem identyfikacji elektronicznej - profilem mObywatel, który podobnie jak profil zaufany oraz profil osobisty – pozwoli na potwierdzenie tożsamości (uwierzytelnienie) w usługach online.

Umożliwienie wykorzystywania aplikacji mObywatel jako czynnika uwierzytelnienia profilu zaufanego.

Zapewnienie możliwości dokonywania płatności w aplikacji mObywatel w ramach usług świadczonych na rzecz użytkownika aplikacji.

Zapewnienie możliwości opatrywania dokumentów elektronicznych podpisem zaufanym po uwierzytelnieniu przy użyciu profilu mObywatel (obecnie podpis zaufany może złożyć wyłącznie posiadacz profilu zaufanego lub profilu osobistego).

Umożliwienie dostępu do usług e-Urzędu Skarbowego za pośrednictwem aplikacji mObywatel.

Udostępnienie mobilnej legitymacji osoby niepełnosprawnej, legitymacji służbowej nauczyciela, legitymacji doktoranta, mobilnego prawa wykonywania zawodów medycznych (lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, farmaceuty, fizjoterapeuty, ratownika medycznego) oraz tymczasowego elektronicznego prawa jazdy (umożliwienie kierowcom kierowania pojazdem od razu po zdanym egzaminie).

Stworzenie rozwiązania, w ramach którego jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będą mogły prowadzić ewidencję w celu udostępniania dokumentów elektronicznych w aplikacji mObywatel, wydanych dla obywateli (mieszkańców, członków organizacji). Działania te przyczynią się do wyrównywania dysproporcji w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, w szczególności dla mieszkańców mniejszych gmin i powiatów.

mObywatel zamiast dowodu osobistego - kiedy?

Aplikacja mObywatel już wkrótce zamiast dowodu osobistego. Rada Ministrów przyjęła dziś, 28 lutego, projekt ustawy, dzięki której dokumenty zawarte w popularnej apce zostaną finalnie zrównane z dokumentami klasycznymi, w każdej możliwej sytuacji. O sprawie poinformował sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Andruszkiewicz.- dodaje.Po wejściu w życie ustawy o mObywatelu w obrębie aplikacji pojawi się ponad 20 nowych usług. Już niebawem za pomocą aplikacji będzie dało się dokonywać opłat administracyjnych online, wystawiać pełnomocnictwa do załatwiania spraw urzędowych, odbierać wygodnie istotne powiadomienia push i korzystać z dostępnych w niej dokumentów - dowodu osobistego, prawa jazdy, legitymacji studenckiej i Karty Dużej Rodziny - we wszystkich sytuacjach, w których obecnie nie jest to możliwe.Na tę chwilę mObywatel wciąż nie może zastąpić fizycznego dowodu osobistego w kilku sytuacjach:– mówił podczas konferencji prasowej Premier Mateusz Morawiecki.Najważniejsze rozwiązania ustawy o aplikacji mObywatel:Po wejściu w życie przepisów cyfrowym dokumentem tożsamości nie będzie można posłużyć się w zasadzie. Oczywiście klasyczne dokumenty nadal będą obowiązywały.Aplikację mObywatel od premiery w 2017 roku pobrano ponad 9 milionów razy.Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia ustawy w Dzienniku Ustaw.Źródło: Gov.pl