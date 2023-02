Microsoft może pracować nad alternatywą dla sklepu Google Play

Co taki sklep z aplikacjami miałby zaoferować?

Sklep dla graczy?

Potencjalne źródło zarobków

Choćlata temu porzucił swój własny system operacyjny przeznaczony dla urządzeń mobilnych, rynek mobilny nadal ma dla niego pewne znaczenie. Zarówno na urządzeniach z systemem, jak i zudostępnia bowiem wiele usług i aplikacji. Z resztą, Microsoft tworzy własne urządzenia mobilne. Przykładem jest Surface Duo Nowy raport opublikowany przezsugeruje jednak, że Microsoft pragnie poszerzyć swoją obecność na smartfonach i tabletach. Częścią jego długoterminowej strategii ma być podobno uruchomienie własnego sklepu z mobilnymi aplikacjami.Tak, wygląda na to, że gigant zchce stworzyć alternatywę dla sklepu. Rzecz jasna, nie jest to pomysł zbyt oryginalny. Własne sklepy z aplikacjami, który można zainstalować na Androidzie, mają już też chociażbyi nie tylko. Ciekawe, czym sklep Microsoftu miałby się na ich tle wyróżniać.Właściwie, jedną potencjalną cechę charakterystyczną sklepu z aplikacjami mobilnymi Microsoftu już poznaliśmy. Wypowiedzi, szefa oddziału odpowiadającego w Microsoftcie za konsolei związane z nimi usługi, sugerują, że sklep ten ma skupiać się na grach. Innymi słowy, ma być dedykowany głównie graczom. Niemniej, w tej kwestii nic nie zostało ostatecznie przesądzone.W tej chwili nie wiadomo, kiedy sklep Microsoftu z aplikacjami miałby zadebiutować na urządzeniach mobilnych – za rok, za dwa lata, czy jeszcze później. Musimy poczekać na oficjalne wieści w tej sprawie.Jeśli sklep Microsoftu zadebiutuje, zamierzasz z niego korzystać? Podejrzewam, że ja pozostanę przy tym, co oferuje sklep Google Play – no, chyba że Microsoft wyda we własnej platformie grę lub aplikację, która okaże się absolutnym „must have”.Nic dziwnego, że Microsoft pragnie zwiększyć swoją obecność na urządzeniach mobilnych, a w szczególności skupić się na rynku gier mobilnych. Prognozuje się bowiem, że przychody z samych reklam w grach przeznaczonych na smartfony w 2026 roku mogą osiągnąć nawet 56 milionów dolarów. Poza tym gracze wydają mnóstwo pieniędzy na mikrotransakcje w grach mobilnych.Źródło: The Times , fot. tyt. Microsoft