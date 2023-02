Nowa aplikacja Palit pozwala łatwo zmienić wygląd karty graficznej

Bardzo ciekawa inicjatywa.

Palit Maker - zaprojektuj swoją kartę graficzną

Największą frajdą w komponowaniu swojego nowego wymarzonego komputera lub stanowiska gracza jest odpowiedni dobór podzespołów i akcesoriów. Nie mam tu na myśli już nawet strony czysto sprzętowej, bo każdy miłośnik wirtualnej rozgrywki chce po prostu jak najwydajniejszy sprzęt, ale o aspekcie... wizualnym. Personalizacja jest szalenie ważna i dlatego też warto docenić to, co dla nabywców kart graficznych przygotowała firmaPalit uruchomił aplikację o nazwie, umożliwiającą zaprojektowanie własnej, spersonalizowanej osłony układu chłodzenia. Dzięki specjalnej konstrukcji układu chłodzeniawystarczy odkręcić 4 wkręty na przedniej pokrywie i zamontować samodzielnie przygotowaną osłonę. Projekt można drukować na drukarkach 3D wykorzystujących filament oraz żywicę.Do wyboru są dwie wersje projektów. Jeden plik zawiera makietę do malowania ze wstępnie zaprojektowanymi wzorami. Druga z wersji dedykowana jest twórcom i zawiera samą makietę osłony, stanowiącą bazę do puszczenia wodze fantazji. Dodatkowo Palit udostępnia dwa typy plików do druku na mniejszych i większych drukarkach 3D.Druk można w dzisiejszych czasach z łatwością komuś zlecić i nie jest to sprawa kosztowna.A co z gwarancją? Producent zapewnia, że jeś tylko twórcy nie ruszą żadnej części układu chłodzenia ani backplate, oprócz omawianych 4 śrubek, gwarancja zostanie zachowana. Aby jednak poprawnie zgłosić reklamację (RMA), należy oczywiście pozbyć się własnej spersonalizowanej części obudowy karty graficznej i przywrócić ją do oryginalnego stanu.Doskonały pomysł, doceniamy.Źródło: Palit