5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #326]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Noterly

Cena: 0 zł / Android: 4.4 i nowsze

W tym tygodniu prezentujemy proste narzędzie do tworzenia powiadomień, nowoczesną aplikację do nauki programowania, a także ciekawy tytuł dla osób zainteresowanych poznaniem alfabetu Morse'a. Mobilni gracze będą mogli zmierzyć się z grą strategiczną o tematyce survivalu oraz zabawnym tytułem przygodowym.

Programming Hero

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 6,89 zł-96,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Proste narzędzie do tworzenia powiadomień. Możemy za jego pomocą szybko dodawać przypomnienia, które pojawią się na systemowym panelu powiadomień. Dzięki temu będziemy je mieli zawsze widoczne, dopóki nie oznaczymy danego zadania jako wykonanego. Aplikacja oferuje minimalistyczny i łatwy w obsłudze interfejs.Nie zabrakło również możliwości ustawiania regularnych przypomnień zgodnie z harmonogramem.

Morse Mania

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,19 zł-47,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Nowoczesna aplikacja do nauki programowania. Wykorzystuje elementy grywalizacji i pozwala na osiąganie szybkich postępów - prowadzi nas krok po kroku przez świat kodowania. Dostępne kursy obejmują szeroki zakres tematyczny (ogólne koncepcje programowania, Python, Java, C++, aplikacje webowe).Dodatkowym atutem są interaktywne lekcje z możliwością testowania własnego kodu i nauka na praktycznych projektach.

Whiteout Survival

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 5,99 zł-599,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Ciekawy tytuł dla osób zainteresowanych poznaniem alfabetu Morse'a. Właściwie jest to pełnoprawny kurs w formie gry, który prowadzi nas przez sposób kodowania alfabetu, cyfr i znaków specjalnych. Uczymy się za pomocą krótkich lekcji (czeka na nas 270 poziomów o rosnącym poziomie trudności). Co ważne, kurs obejmuje wszystkie najpopularniejsze metody na wysyłanie i odbieranie sygnałów (dźwięk, latarka itd.).Dodatkowym atutem jest możliwość tworzenia własnych lekcji i dostosowania parametrów aplikacji, jak szybkość kodowania, do własnych preferencji.

Street Dude

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Zakupy w aplikacji: 11,99 zł-289,99 zł za element / Android: 7.1 i nowsze

Gra strategiczna o tematyce survivalu. Naszym zadaniem jest zapewnić przetrwanie w warunkach arktycznych. Zbieramy surowce, tworzymy narzędzia, budujemy i rozwijamy bazę. Staramy się chronić osadników również przed głodem czy atakami dzikich zwierząt. Musimy rozdzielać zadania i przypisywać odpowiednie osoby do danej pracy (kucharz, łowca itp.).Nie zabrakło również rywalizacji z innymi graczami w formie walki o tereny i możliwość zawierania sojuszy.

Zabawny tytuł symulacyjny. Wcielamy się w rolę bezdomnego, który musi przetrwać na ulicach miasta. Kawałek po kawałku pniemy się w górę i zyskujemy coraz większą kontrolę nad miastem. Gra ma charakter sandboksowy - włóczymy się po ulicach, zbieramy jedzenie, butelki, pieniądze, walczymy z przeciwnikami itp.Oprawa graficzna nie jest przesadnie dopracowana, a całą grę należy traktować ze sporym przymrużeniem oka.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!