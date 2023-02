Athletics Championship - potencjał na udaną grę jest, ale… (recenzja gry)

Gra sportowa trudna do oceny.

Athletics Championship – weź udział w zawodach lekkoatletycznych

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 11,99 zł-599,99 zł za element / Android: 9 i nowsze

Tematyka sportowa nie jest obca twórcom gier. Nic dziwnego - możliwość rywalizacji z innymi graczami czy "sprawdzenia się" w popularnych dyscyplinach od dawna przyciąga graczy. Również tych, którzy grają na smartfonach.Athletics Championship na tapetę bierze, zgodnie z nazwą, lekkoatletykę. Czeka na nas 20 dyscyplin (biegi, skok w dal, rzut oszczepem itd.), rywalizujemy z innymi graczami, pniemy się w rankingu, poprawiamy umiejętności zawodników.Oprawa graficzna, sposób poruszania czy sterowanie zostały trochę uproszczone, ale w przypadku smartfonów jest to raczej atut. Nasze zadanie to z reguły dotknięcie lub przytrzymanie palca na ekranie w odpowiednim momencie. Wymaga to trochę wprawy i refleksu, ale nie jest trudne. Osiągnięty wynik jest też w dużej mierze zależny od umiejętności naszego zawodnika - a te zwiększamy przez zdobywane karty z wyposażeniem.Gra nie męczy reklamami, pojawia się jednak wiele zachęt do mikropłatności. Nie są one jednak wymagane do spokojnej gry.Tytuł jest jeszcze w fazie rozwoju i czasem pojawiają się błędy. Są na bieżąco poprawiane aktualizacjami.Minusy? Trudno to wyjaśnić, ale rozgrywce brakuje emocji. Wielu dyscyplinom brakuje tempa, oprawa zawodów jest mocno "treningowa", a sterowanie po krótkim czasie jest zbyt powtarzalne i mało wymagające.Wszystko to sprawia, że Athletics Championship trudno jednoznacznie ocenić. Ma potencjał na miłą zabawę dla fanów lekkiej atletyki, ale wymaga usprawnień.