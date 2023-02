Hakerzy wykorzystują popularność ChatGPT. Uwaga na fałszywe strony i aplikacje

Można nadziać się na malware.

Malware zamiast chatbota

Prawdziwy ChatGPT

to narzędzie, o którym ostatnio w sieci jest bardzo głośno. Jest to bowiem wykorzystujący sztuczną inteligencję chatbot, który jest w stanie odrabiać zadania domowe za uczniów , odpowiadać na bardzo skomplikowane pytania, a nawet pisać kod dla prostych narzędzi i aplikacji. Ba, egzamin lekarski mu nie straszny Podobno w styczniu z ChatGPT skorzystało nawet 100 milionów osób. Tę popularność postanowili wykorzystać cyberprzestępcy, by z pomocą podszywających się pod narzędzie aplikacji i stron internetowych rozpowszechniać złośliwe oprogramowanie. Warto wiedzieć, jak takich aplikacji i stron unikać.Cyberprzestępcy w swoich działaniach postanowili wykorzystać to, że ChatGPT jest dostępny zarówno w wersji podstawowej, czyli darmowej, jak i nieco lepszej, wymagającej opłacania subskrypcji. Subskrypcja gwarantuje dostęp do narzędzia nawet wtedy, gdy używa go najwięcej osób, a także zapewnia szybsze czasy odpowiedzi i priorytetowy dostęp do nowych funkcji i ulepszeń.W związku z powyższym w sieci można trafić na fałszywe oferty obiecujące dostęp do wersji premium ChatGPT bez żadnych opłat. Oferty te są rzecz jasna próbami wyłudzenia danych osobowych i rozpowszechniania malware.Na przykład, ekspert do spraw cyberbezpieczeństwaznalazł domenę „chat-gpt-pc.online”, która zawiera fałszywy link do pobrania nie istniejącego rzecz jasna desktopowego klienta ChatGPT. Skorzystanie z linku powoduje pobranie i instalację kradnącego dane malware o nazwie. Wspomniana domena była nawet promowana na Facebooku – przez stronę, która wykorzystywała logo ChatGPT, by oszukać użytkowników.Alvieri zauważył też, żei inne sklepy z aplikacjami zostały zalane falą aplikacji, które wykorzystują nazwę ChatGPT lub jej fragmenty, a także logo ChatGPT. Najlepiej nie instalować żadnej z nich. Chociaż obeszły zabezpieczenia Google, mogą wykazywać szkodliwą dla użytkownika aktywność.Jeżeli pragniesz skorzystać z możliwości ChatGPT, wiedz, że narzędzie to jest dostępne tylko w wersji online i tylko pod adresem chat.openai.com . Można również przejść do niego spod adresu openai.com/blog/chatgpt/ . Unikaj domen o innych adresach.ChatGPT przynajmniej na razie nie posiada dedykowanej desktopowej ani mobilnej aplikacji. Ograniczona grupa osób może skorzystać z nowej wersji wyszukiwarki Bing używającej ChatGPT – za pośrednictwem przeglądarki Microsoft Edge Źródło: Bleeping Computer , fot. tyt. Canva