YouTube chce więcej zarabiać. Lepsza jakość tylko dla płacących osób

YouTube rozpoczęło testy nowej funkcjonalności, która docelowo będzie dostępna wyłącznie dla osób opłacających abonament Premium – mowa tu o możliwości oglądania filmów w lepszej jakości. Użytkownicy decydujące się na subskrypcję otrzymają opcję odtworzenia treści okraszonych większą przepływnością. Darmowi konsumenci zdążyli już wyrazić swoje niezadowolenie poprzez rozpoczęcie dyskusji odnośnie do sensowności ukrywania tego typu rozwiązań za paywallem. Czego dokładnie należy się spodziewać?





YouTube Premium doczeka się kolejnej funkcjonalności



Abonament oferowany przez YouTube to między innymi brak uporczywych reklam (tych jest niestety coraz więcej) oraz możliwość uruchamiania filmików w tle. Bez przeszkód pobierzemy także materiały, by uzyskać do nich dostęp offline. Regularnie mamy też do czynienia z testowaniem funkcji eksperymentalnych, które w nieokreślonej przyszłości być może rozszerzą asortyment benefitów. Tak się składa, iż testy jednej z nich właśnie trwają – tak przynajmniej można sądzić po treściach zamieszczonych niedawno w internecie.



Internauci zaczęli donosić o zupełnie nowym ustawieniu jakości wyświetlanych filmów. Zostało ono oznaczone jako „1080p Premium” i opisane jako funkcjonalność pozwalająca uzyskać większy bitrate – czyli ilość danych użytych do zakodowania jednej sekundy wideo. Tego typu zabieg przyczyni się do znacznej poprawy jakości treści oglądanych w rozdzielności niższej niż 4K, to spora zmiana. Wygląda jednak na to, iż Google chce ukryć ją za paywallem, co rzecz jasna jest dosyć kontrowersyjnym pomysłem.



Jeśli więc jesteście subskrybentami abonamentu Premium, to koniecznie sprawdźcie czy zauważyliście u siebie nową funkcjonalność. Na razie mówimy jednak o wstępnych testach – nie widnieją one na razie na oficjalnej liście prowadzonych przez YouTube eksperymentów. Dlatego do tych wszystkich informacji należy podchodzić z odpowiednim dystansem. Byłyby one jednak zgodne z niedawnymi odkryciami internautów, którzy odkryli zmniejszony bitrate dla niektórych materiałów.



Poza tym pojawiają się pogłoski o planowanym dodaniu płatnej opcji odtwarzania treści w 120 klatkach na sekundę, lecz o tym rozwiązaniu wiadomo nawet jeszcze mniej. Wszystko jednak wskazuje na to, że coś jest w planach i zapewne niedługo doczekamy się kolejnych informacji w tej sprawie. Na razie wystarczy uspokoić się w cierpliwość i czekać na pierwsze decyzje nowego szefa platformy. Dokładnie tak – Susan Wojcicki niedawno postanowiła odstąpić swoją rolę CEO i przekazać ją innej osobie.



