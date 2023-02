Komisja Europejska właśnie zakazała TikToka

To była kwestia czasu.

Komisja Europejska banuje TikToka

"Aby chronić dane Komisji i zwiększyć jej cyberbezpieczeństwo, zarząd Komisji Europejskiej podjął decyzję o zawieszeniu aplikacji TikTok na urządzeniach korporacyjnych i urządzeniach osobistych zarejestrowanych w usługach Komisji"

"Jesteśmy rozczarowani decyzją, którą uważamy za błędną i opartą na fundamentalnych nieporozumieniach. Skontaktowaliśmy się z Komisją, aby wyjaśnić sprawę i przekazać, w jaki sposób chronimy dane 125 milionów ludzi w całej UE, którzy co miesiąc odwiedzają TikTok"

TikTok na cenzurowanym

W styczniu informowaliśmy Was o tym, że ważą się losy TikToka w Unii Europejskiej . Widmo zbanowania aplikacji na starym kontynencie związane jest oczywiście z kwestiami dotyczącymi prywatności europejskich użytkowników. W ubiegłym roku dyrektor FBI Christopher Wray nazwał aplikację TikTok mianem najlepszego narzędzia szpiegowskiego Chin i tak też popularną apkę traktuje rosnąca liczba rządów państw z całego świata. Na ten moment TikTok w Europie działa, ale korzystania z niego zakazała właśnie Komisja Europejska.Służba informatyczna organu wykonawczego Unii Europejskiej wezwała 23 lutego o poranku wszystkich pracowników Komisji Europejskiej o odinstalowanie aplikacji TikTok z ich urządzeń firmowych, a także urządzeń osobistych mających dostęp do narzędzi korporacyjnych. Powód takiego postanowienia jest oczywisty: obawy dotyczące ochrony danych.– czytamy w e-mailu, do którego dotarł serwis Euractiv. Wyznaczono przy tym termin: do 15 marca 2023 roku.Osoby, które nie zastosują się do nowych wytycznych KE, utracą dostęp między innymi do skrzynek pocztowych Komisji i Skype dla firm.Sprawę skomentowali już przedstawiciele TikToka.- powiedzieli.W listopadzie ubiegłego roku TikTok przyznał, że w chińskiej centrali można uzyskać dostęp do danych osobowych użytkowników z całego świata. Nastąpiło to po obszernej publikacji Forbesa mówiącej o tym, że ​​aplikacja była używana do szpiegowania dziennikarzy.Jakiś czas temu TikTok został zakazany na urządzeniach należących do administracji Stanów Zjednoczonych Źródło: Euractiv