Linux Ubuntu niebawem bez Flatpaków

Odważny krok.



Niespodzianka z gatunku tych niezbyt przyjemnych. Deweloperzy odpowiedzialni za rozwój Linuksa Ubuntu podjęli decyzję o zaprzestaniu dostarczania Flatpaków we wszystkich ośmiu oficjalnych wydaniach tej dystrybucji. Oznacza to rezygnację z preinstalowanych aplikacji Flatpak oraz wszelkich wtyczek niezbędnych do instalowania apek Flatpak za pomocą narzędzia programowego GUI.



Ubuntu 23.04 Lunar Lobster bez Flatpaków

Powody są dość kontrowersyjne. Przedstawiciele Ubuntu podają, że krok ten poprawi doznania płynące z korzystania z dystrybucji "out-of-the-box". Brak Flatpaków ma sprawić, że poczują oni tokładnie to doświadczenie, które mają poczuć instalując system w jego domyślnym kształcie. Domyślnym, czyli tym z oprogramowaniem deb i snap.



Programiści odpowiedzialni za Ubuntu twierdzą, że osoby sięgające po Flatpak mogłyby założyć, że technologia ta otrzymuje ten sam poziom wsparcia, poprawek błędów i uwagi programistycznej, jak repo i snap ze strony społeczności programistów Ubuntu lub samego Canonical.



Flatpak nie znajdzie się w domyślnych instalatorach, co nie znaczy oczywiście, że nie będzie się dało z niego korzystać. Menedżer pakietów dla systemów bazujących na jądrze Linux nadal jest dostępny w repozytoriach Ubuntu, a użytkownicy Ubuntu mogą swobodnie instalować Flatpak (i wszelkie powiązane pakiety) w swoich systemach ręcznie.



Co niezmiernie istotne, Flatpak nie zostanie odinstalowany, gdy użytkownik dokona aktualizacji do Ubuntu 23.04 z wersji, w której Flatpak jest obecny.



Źródło: Ubuntu