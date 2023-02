Masz stary komputer? Windows 11 nie pozwoli Ci o tym zapomnieć

Dzięki, Microsoft.

Wymagania Windows 11 nie zostały spełnione - nowy znak wodny

Testy A/B mają się ku końcowi lub zakończyły się

Stało się to, przed czym ostrzegałem Was w Walentynki. 14 lutego informowaliśmy o tym , że Windows 11 wkrótce zacznie wyświetlać kolejny irytujący znak wodny. Do tej pory Microsoft przypominał za jego pomocą użytkownikom systemu Windows 11 o konieczności aktywacji po upływie 30-dniowego okresu próbnego. Tym razem firma z Redmond postanowiła zagrać na nerwach osobom korzystającym z OS-u na komputerach, które nie są oficjalnie wspierane przez Microsoft. Nowy znak wodny pojawił się już w Windows 11, wywołując przy tym wielką falę niezadowolenia. Wymania sprzętowe Windows 11 były przedmiotem intensywnej krytyki. Microsoft postanowił, że najnowszy system nie będzie oficjalnie wspierał procesorów starszych niż Intel 8. generacji Coffee Lake, AMD Zen+ lub Zen 2. Głównym powodem jest to, że Microsoft chce mieć pewność, że każdy komputer z Windows 11 ma zabezpieczenia TPM 2.0. Czy Windows 11 działa na niewspieranych komputerach? Oczywiście. Mimo to Microsoft rozpoczął piętnowanie osób użytkujących oprogramowanie na takich urządzeniach.Microsoft ostatecznie wprowadził do Windows 11 funkcję, zapowiadaną jeszcze w minionym roku. Z perspektywy użytkowników nie ma żadnego sensu i jej jedynym zadaniem jest... denerwowanie i psucie humoru. Posiadacze starszych komputerów, którzy zainstalowali tegoroczną aktualizację styczniową lub lutową Windows 11 skarżą się w sieci, że na ich komputerach wyświetlany jest znak wodny, ostrzegający o tym, że ich sprzęt nie spełnia wymagań systemowych.Na blogu Windows oraz stronie wsparcia technicznego Microsoftu internauci donoszą o znaku wodnym widniejącym w prawym dolnym rogu ekranu, tuż nad zegarek systemowym. Komunikat głoszący o niespełnionych wymaganiach systemowych kieruje do menu Ustawienia. Microsoft w niektórych przypadkach wprost sugeruje powrót do... systemu Windows 10.Po aktualizacji styczniowej Windows 11 w wersji 22H2 komunikat prezentowano tylko wybranym użytkownikom niewspieranych oficjalnie konfiguracji. Wygląda na to, że testy A/B skończyły się wraz z udostępnieniem lutowej aktualizacji Windows 11.Ważne: komunikat może być prezentowany także na nowych i wspieranych komputerach, na których w BIOS-ie wyłączono TPM. Jeśli widzisz komunikat, sprawdź czy zabezpieczenie jest aktywne.Źródło: mat. własny