Jak wyłączyć śledzenie w Windows 11? Poradnik

Zadbaj o swoją prywatność.

Jak wyłączyć lub ograniczyć śledzenie i telematykę w Windows 11?

1. Wyczyść zapisane aktywności konta w systemie Windows 11

2. Wyłącz gromadzenie danych diagnostycznych

3. Wyłącz funkcję Znajdź moje urządzenie

4. Wyłącz śledzenie reklam

Zezwalaj aplikacjom na wyświetlanie spersonalizowanych reklam przy użyciu mojego identyfikatora treści reklamowych.

Zezwalaj witrynom na wyświetlanie zawartości odpowiedniej dla lokalizacji na podstawie informacji z mojej listy języków.

Zezwól systemowi Windows na poprawianie działanie menu Start oraz ulepszenie wyników wyszukiwania przez śledzenie uruchomień aplikacji.

5. Wyczyść śledzenie aktywności na koncie Microsoft

Z początkiem lutego publikowaliśmy interesujące informacje na temat telematyki w Windows 11. Prowadzący kanał The PC Security Channel na YouTube przyjrzeli się aktywności sieciowej najnowszego systemu Microsoftu i porównali go z leciwym już systemem Windows XP pod kątem tego, jakie dane użytkowników oraz w jakich ilościach zbiera i wysyła na zewnętrzne serwery oprogramowanie Microsoftu. Spoiler: jest tego multum.W dzisiejszym wpisie chciałem pokazać Wam wszystkim, w jaki sposób możecie zminimalizować ilość informacji na temat Waszej aktywności, wysyłanych na serwery Microsoftu oraz firm, z którymi gigant z Redmond w tym zakresie współpracuje. Oczywiście nie uczynicie za pomocą niniejszych metod Windows 11 oprogramowaniem wolnym od modułów szpiegujących, ale znacząco ograniczycie przekazywanie za darmo swoich cennych danych.Windows 11 pobiera przeróżne informacje na temat zachowań użytkownika. Czasem robi to dla poprawy komfortu korzystania z OS-u, innym razem wyłącznie po to, aby Microsoft mógł dane konsumenta odsprzedać. Pamiętajcie, że deaktywując niektóre z poniższych opcji możesz utracić dostęp do luksusu otrzymywania spersonalizowanych reklam i innych podobnych... "atrakcji". ;)Kliknij prawym przyciskiem myszy nai wybierzWybierzKliknijW sekcjiwybierzZaloguj się na swoje konto Microsoft.Przejdź do zakładkiWybierzWybierzZrób to samo w sekcjachorazKliknij prawym przyciskiem myszy nai wybierzZ listy po lewej wybierzZ okna po prawej wybierzOdznacz opcjęUpewnij się, że opcja podjest wyłączona.Wyłącz opcję widoczną podJeśli chcesz usunąć dotychczas zebrane przez firmę Microsoft dane diagnostyczne, kliknij opcję Usuń dane diagnostyczne.Jeśli korzystasz z komputera stacjonarnego lub po prostu nie chcesz, aby Microsoft śledził położenie Twojego laptopa:Kliknij prawym przyciskiem myszy nai wybierzZ listy po lewej wybierzWybierzi wyłącz śledzenie.Kliknij prawym przyciskiem myszy na menui wybierzZ listy po lewej wybierzKliknij w opcjęw sekcjiWyłącz następujące opcje:Kliknij prawym przyciskiem myszy nai wybierzZ listy po lewej wybierzWybierz opcję, widoczną w sekcjiOdznacz opcjęOpcjonalnie usuń historię działań, wybierając opcję Wyczyść historię działań dla tego konta.Po wykonaniu powyższych czynności system nie będzie już zbierał informacji o przeglądanych witrynach internetowych oraz aplikacjach i usługach, z których korzystasz, aby sugerować treści i aplikacje na różnych urządzeniach podczas korzystania z tego samego konta Microsoft.Źródło: mat. własny