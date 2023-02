Zupełnie nowy Yanosik. Ulubiona apka kierowców odmieniona

Aktualizacja pełna zmian.

Nowy Yanosik

"Celem wprowadzenia zmian w ekranie startowym w Yanosiku jest przede wszystkim ułatwienie kierowcy dostępu do najważniejszych funkcji. Zależało nam na tym, by każdy zmotoryzowany mógł korzystać z różnych wartościowych usług w aplikacji, które ma teraz pod ręką, od razu po jej uruchomieniu. To czyni Yanosika nie tylko wsparciem w trasie, ale przyjacielem kierowcy w każdej sytuacji, nie tylko w czasie jazdy samochodem"

Aktualizacja Yanosik - kiedy?

Mnóstwo kierowców wybiera Mapy Google w roli swojej podstawowej nawigacji samochodowej, to prawda. Sporo osób korzysta z alternatyw pokroju Waze Map Petal , Map Apple i kilku innych. Większość kierowców łączy jednak zamiłowanie do apki Yanosik . Narzędzie wykorzystywane jako nowoczesny antyradar i ostrzegające o przeróżnych zdarzeniach na drodze przechodzi właśnie metamorfozę. Już wkrótce Yanosik zmieni się nie do poznania.Aktualizacja aplikacji Yanosik przyniesie gruntownie przeprojektowany interfejs aplikacji oraz garść udogodnień dla kierowców. Uwagę warto zwrócić na, karuzelę z ulubionymi miejscami oraz funkcję najpotrzebniejszych usług dostępnych od ręki.– tłumaczy Małgorzata Dąbrowska z załogi Yanosik.z kluczowymi usługami, przydatnymi również poza trasą. Są tu między innymi bilety autostradowe, ubezpieczenie samochodu oraz ogłoszenia motoryzacyjne dostarczane przez serwis własny Yanosika, czyli Autoplac.Nowością są także dwie nowe zakładki pod nazwami urządzenia i historia. W pierwszej widnieją informacje na temat urządzeń Yanosik i ich obsługi. Pod drugą skrywa się opcja szybkiego sprawdzenia historii swojego pojazdu.Karuzela z miejscami docelowymi wyświetli orientacyjny czas podróży i aktualną pogodę w miejscu docelowym. Dzięki niej wybór destynacji będzie przy okazji prostszy.Po zaktualizowaniu aplikacji do dotychczasowych zgłoszeń kontroli prędkości, wypadków i innych utrudnień dołączą nowe opcje, w tym funkcja SOS pozwalająca wezwać służby ratunkowe lub lawetę, możliwość dodawania cen paliw i nanoszenia innych zmian na mapie.Aktualizacja zostanie udostępniona w najbliższych kilku dniach lub tygodniach. Jeśli będziecie mogli już z niej korzystać, dajcie znać w komentarzach, jak podobają Wam się zmiany.Źródło: Yanosik