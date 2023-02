Zaktualizuj WhatsApp. Długo oczekiwana nowość już jest

WhatsApp zaktualizowany

Co nowego w najnowszej aktualizacji WhatsApp? Aplikacja będąca dla wielu osób głównym komunikatorem zyskała kilka nowości, które ucieszą użytkowników sprzętu z, ale nie tylko.W przypadku iPhone'ów, najnowsza wersja omawianej aplikacji oznaczona została numerem. Najciekawszą nowością jest. W praktyce, podczas połączenia wideo, okienko rozmowy można zminimalizować do mniejszego okna i korzystać z innych funkcji smartfonu. Oczywiście omawiana funkcja już dawno była na Androidzie, ale wreszcie pojawiła się także na iOS.Nowa wersja przynosi też mniejsze funkcje dostępne dla wszystkich. Zaimplementowano możliwość dodawania podpisów podczas wysyłania dokumentów, pojawiła się obsługa dłuższych opisów dla grup (do 2048 znaków) oraz rozbudowano narzędzie do tworzenia awatarów, które mogą być używane jako naklejki i zdjęcia profilowe. Jest też nowy pakiet naklejek Avatar dla smartfonów iPhone i Android.Najnowszą wersję WhatsApp pobierzecie oczywiście za darmo z App Store oraz sklepu Play ( WhatsApp na Androida ).