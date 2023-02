Windows 11 zadziała na tych komputerach Apple. To super wiadomość

Przyda się wielu osobom do pracy.



MIcrosoft oficjalnie poinformował o rozpoczęciu wsparcia dla Windows 11 na komputerach Apple wykorzystujących do działania procesory M1 oraz M2. Wszystko to dzięki współpracy z firmą Parallels, która od lat umożliwia uruchomienie systemu Windows w specjalnie zaprojektowanym środowisku wirtualnym.



Na taką wiadomość czekało mnóstwo osób, które zainwestowały w ostatnich miesiącach w sprzęt z autorskimi procesorami od Apple.







Komputery z układami z serii “M” przestają być ograniczone





Warto pamiętać, że Windows 11 na komputerach Mac korzystających z oprogramowania Parallels będzie działał w środowisku wirtualny, co finalnie może przekładać się na jego wydajność. Apple niestety nie wykazało do tej pory żadnego zainteresowania związanego z potencjalnym wykorzystaniem technologii Boot Camp na procesorach M1 oraz M2.



Do tej pory Microsoft w przypadku komputerów Apple licencjonował wersję Windows ARM dla wybranych producentów OEM, co zdecydowanie utrudniało posiadaczom sprzętu Apple z układami M1 i M2 na uruchomienie go w trybie wirtualnym. Co ciekawe, najnowsza wersja Parallels oznaczona numerem 16.5 nie będzie wymagała od użytkownika zbyt wiele w kontekście instalacji Windows 11 w środowisku wirtualnym.





fot. Parallels



Program samodzielnie poradzi sobie ze złożonymi wymaganiami “okienek”, a także będzie wirtualnie wspierał TPM (z którym miały problem komputery natywnie obsługujące system Windows). Sytuacja licencyjna w kwestii nowego oprogramowania z serii Windows dalej nie jest jasna - szczególnie w przypadku klientów korporacyjnych. Parallels twierdzi, że firmy mogą nabyć licencję na Windows 11 poprzez normalny system zakupowy, a osoby prywatne są w stanie zrobić to bezpośrednio od samego Microsoftu.



Amerykańska firma z Redmond oferuje również inną alternatywę dla wszystkich osób, które chciałyby uzyskać dostęp do Windowsa 11. To nic innego, jak możliwość skorzystania z oprogramowania Windows 365 Cloud PC. No cóż, zapewne trzeba będzie jeszcze trochę poczekać aż sytuacja się rozjaśni.



Jest jednak światełko w tunelu.



Źródło: Microsoft / fot. Unsplash.com