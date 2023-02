Rosyjska odpowiedź na Windowsa. System M OS trafił na szkolne laptopy

Kolejna próba odcięcia się od Zachodu

Rosja dąży do niezależności w wielu sektorach gospodarki, a polityka Kremla odbija się również na sektorze IT. Słyszeliśmy już o narodowym laptopie , który okazał się produktem rodem z Chin czy smartfonie BQ 6868L Wide . Teraz przyszedł czas na "własny" system operacyjny, który ma być alternatywą dla amerykańskiego Windowsa.Jak donosi rosyjskojęzyczny serwis CNews, w Moskwie rozpoczęła się dystrybucja laptopów z krajowym systemem operacyjnym. System jest dystrybuowany przez Departament Technologii Informatycznych Moskwy (DIT).Jak można się domyśleć, system nie został zbudowany od podstaw, a bazuje na darmowym Linuksie. Źródła podają, że nad projektem pracowało 25 programistów, którzy dostosowali OS do potrzeb tamtejszych szkół i nauczycieli. M OS został zainstalowany na szkolnych laptopach czy tablicach interaktywnych.Według twórców projektu, użytkownicy M OS mogą liczyć na. System dostarczany jest z preinstalowany pakietem oprogramowania biurowego (edytor tekstu i arkuszy kalkulacyjnych itp.), a także z pakietem aplikacji dla nauczycieli i uczniów.Sankcje nałożone przez Zachód po nieuzasadnionej inwazji na Ukrainę w ubiegłym roku mocno odcisnęły się na rosyjskim rynku IT. Wiele kluczowych firm wycofało się z Rosji pozostawiając produkty bez wsparcia technicznego. Władimir Putin nie raz zapewniał o samowystarczalności, ale budowanie systemu operacyjnego (tak naprawdę nakładki na darmowego Linuksa) przez niewielki zespół programistów raczej nie pozwoli ziścić tych zapowiedzi.Wcześniej w Rosji rozpoczęto dystrybucję Red OS , który również miał być narodowym systemem operacyjnym stanowiącym alternatywę dla Windowsa.Warto przypomnieć, że jeszcze w 2019 roku Władimir Putin wciąż używał systemu Windowsa XP