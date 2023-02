Europejskie alternatywy dla popularnych programów i usług. Ta wyszukiwarka jest genialna

Bądź lokalnym patriotą.

Europejskie alternatywy dla popularnych aplikacji i usług

Wszystkie produkty i usługi wymienione w European Alternatives spełniają następujące kryteria:

Firmy mają siedzibę w kraju członkowskim UE, EOG, EFTA lub DCFTA.

Jeśli firma ma spółkę dominującą lub spółkę holdingową, ta firma ma również siedzibę w państwie członkowskim UE, EOG, EFTA lub DCFTA.

Dla dostawców usług hostingowych niedozwolonym jest, aby dostawca usług hostingowych był podrzędnym dostawcą usług hostingowych firmy, która nie ma siedziby w kraju członkowskim UE lub EFTA. Przykład: Dostawca usług hostingowych, który tylko konfiguruje serwery w AWS.

W dzisiejszych czasach coraz więcej mówi się o świadomości konsumentów, zwłaszcza internautów, w zakresie ich danych osobowych. Rządy krajów i organizacji międzynarodowych robią co mogą, aby dane użytkowników z danego obszaru nie były przesyłane na serwery znajdujące się po drugiej stronie globu. Informacja jest cennym towarem i w niepowołanych rękach może stanowić groźne narzędzie. Wszyscy żyjemy w Polsce, kraju należącym do Unii Europejskiej. Dlaczego zatem nie poznać europejskich alternatyw dla popularnych cyfrowych produktów spoza tego obszaru? W tym celu stworzono odpowiednią wyszukiwarkę -Niektóre firmy spoza Europy mają tendencję do ignorowania kwestii ochrony danych i powiązanych z nią przepisów, obowiązujących na terytorium krajów Wspólnoty, takich jak RODO, lub po prostu niewłaściwie je wdrażają. Kupując oprogramowanie lokalnych firm, wspierasz nie tylko ich rozwój, ale wpływasz bezpośrednio na rozwój europejskiej gospodarki. Podatki płacone przez firmy z Unii Europejskiej pośrednio do Ciebie wracają, a firmy chętniej tworzą miejsca pracy w naszym regionie.Wyszukiwarka programów i usług dostępna pod adresem european-alternatives.eu to projekt Constantina Grafa, który od dłuższego czasu gromadzi i analizuje europejskie alternatywy dla usług i produktów cyfrowych. Chodzi także o usługi w chmurze i produkty SAAS. Twórcy są otwarci na wszelkie podpowiedzi i sugestie od użytkowników European Alternatives, zachęcając przy tym do aktywnego wspierania projektu.Wyszukiwarka jest bardzo przejrzysta, a aplikacje i usługi pogrupowano w czytelnie opisane kategorie. Są tu zatem podmioty oferujące usługi VPS, wyszukiwarki, platformy do obliczeń chmurowychEuropean Alternatives wymienia to również projekty open source, które mogą być hostowane samodzielnie. Wspomniane kryteria nie mają zastosowania do tych projektów.Pośród proponowanych alternatyw nie brakuje polskich produktów, jak chociażby jsDelivr i Piwik PRO.Źródło: European Alternatives