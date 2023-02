7 aplikacji na Androida, w których ulepszysz swoje zdjęcia

Warto je wypróbować.

Bazowo smartfony z Androidem oferują pewne opcje edycji zdjęć, ale są one dość ograniczone. W sklepie Google Play można znaleźć jednak wiele ciekawych aplikacji, które oddają do dyspozycji znacznie więcej funkcji w zakresie obróbki fotograficznej. W niniejszym zestawieniu postanowiłam przedstawić Ci te z nich, które w szczególności warto pobrać.Jasne, zwłaszcza flagowe smartfony od dawna pozwalają wykonywać naprawdę świetne zdjęcia. Poniższe aplikacje pozwolą Ci jednak sprawić, że zdjęcia te będą prezentować się jeszcze lepiej.Snapseed to aplikacja, która nie dość, że oferuje wiele przydatnych narzędzi, to jest w pełni darmowa i nie zawiera żadnych reklam. Możemy w niej nie tylko nałożyć na zdjęcia przeróżne filtry, ale też skorzystać z bardziej zaawansowanych opcji – zmiany perspektywy, naprawiania skaz, zmiany balansu bieli i nie tylko. Przy tym jej obsługa jest naprawdę prosta. Aha, warto też wspomnieć o tym, że interfejs Snapseed został przetłumaczony na język polski.Programy Adobe są dostępne nie tylko na desktopach, ale też na urządzeniach mobilnych, z tym że z ich mobilnych wersji można korzystać za darmo. Jednym z programów, który posiada swój mobilny odpowiednik, jest Adobe Lightroom. Adobe Lightroom w wersji na Androida to świetna aplikacja, która pozwala wywrzeć wpływ na jasność zdjęcia, jego zacienienie, odcień, nasycenie i nie tylko. Każdy z wielu parametrów możemy w niej zmienić ręcznie lub skorzystać z predefiniowanych zestawów ustawień. Niektóre funkcje są ukryte za subskrypcją premium, ale bazowo aplikacja oferuje naprawdę wiele i jest dostępna w języku polskim.Photoshop to kolejny program Adobe, który jest dostępny w wersji mobilnej. Ze sklepu Google Play pobierzemy aplikację Photoshop Express. O ile Lightroom skupia się jednak na narzędziach umożliwiających edycję odcieni i naświetlenia zdjęć, tak Photoshop Express pozwala na znacznie więcej. Możemy w nim dodawać ramki do zdjęć, naklejki i specjalne efekty, dokonywać korekty czerwonych oczu czy wyostrzać poszczególne elementy fotografii. Podobnie jak Lightroom, Photoshop Express działa w języku polskim, ale do części jego funkcji uzyskamy dostęp dopiero po opłaceniu subskrypcji. To powiedziawszy, jego darmowe możliwości są ogromne.Adobe posiada jeszcze jedną aplikację mobilną dedykowaną miłośnikom fotografii, na którą warto zwrócić uwagę. Ta aplikacja to Photoshop Camera Photo Filters, która jest właściwie alternatywną aplikacją aparatu. Z jej pomocą możemy wykonywać zdjęcia z nałożonymi przeróżnymi ciekawymi efektami – na przykład zdjęcia niczym obrazki z komiksów, niczym obrazy namalowane farbą olejną i nie tylko. Biblioteka efektów jest spora i możemy ją dodatkowo poszerzyć, pobierając kolejne efekty z sieci. Photoshop Camera Photo Filters posiada interfejs w języku angielskim, ale interfejs ten jest na tyle prosty i czytelny, że do obsługi aplikacji znajomość tego języka nie jest konieczna.Picsart jest bardzo popularną aplikacją do edycji zdjęć przeznaczoną na urządzenia z Androidem. Zapewne wynika to z tego, że pozwala nie tyko przycinać fotografie, obracać je, dodawać do nich efekty czy je retuszować. Picsart umożliwia bowiem wycinanie obiektów z tła, a nawet dokonywanie korekty zdjęć z użyciem sztucznej inteligencji. Można w niej też tworzyć kolarze i banery do social mediów. Największą wadą tej aplikacji jest to, że zawiera sporo reklam, które potrafią być irytujące. Istnieje jednak możliwość usunięcia reklam poprzez opłacenie subskrypcji.Oprócz najważniejszych narzędzi do edycji zdjęć w YouCam Perfect znajdziemy też opcje dodawania do nich animowanych efektów i naklejek, ramek, usuwania tła czy tworzenia kolarzy. Ponadto zawiera ona też przydatne poradniki, które pomogą szybko i sprawnie wykorzystać jej możliwości. Aplikacja YouCam Perfect również wyświetla jednak użytkownikom mnóstwo reklam, a niektóre jej funkcje nie są dostępne bez opłacenia subskrypcji, co warto mieć na uwadze.Fotor to aplikacja, które ogromną zaletą jest to, że z jej funkcji można korzystać bez konieczności logowania się na jakiekolwiek konto. Poza tym należy wspomnieć, że Fotor pozwala tworzyć własne presety ustawień, by w przyszłości jeszcze szybciej edytować zdjęcia. Noszą tu one nazwę „przepisów” (ang. Recipes). Oczywiście w aplikacji tej możemy również nakładać na fotografie specjalne efekty, filtry czy tekst. Nie zabrakło poza tym opcji usuwania tła oraz upiększania twarzy. Ba, Fotor pozwala zwiększać rozdzielczość zdjęć.Która z aplikacji przemawia do Ciebie najmocniej? Każda z nich jest dostępna za darmo, a więc możliwości każdej możesz osobiście wypróbować w dowolnej chwili.Źródło: oprac. własne, fot. tyt. Canva