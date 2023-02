5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #325]

Zapraszamy na kolejną część naszej serii zestawień nowych i ciekawych gier i aplikacji dla Androida.

Energio

Cena: 0 zł

W tym tygodniu proponujemy narzędzie do kontrolowania zużycia prądu, wody i gazu, oryginalną aplikację do nauki języka niemieckiego, a także tytuł dla osób szukających kulinarnych inspiracji. Mobilni gracze będą mogli spróbować swoich sił w symulacji prowadzenia warsztatu samochodowego oraz rywalizacji online w minigolfa.

Liglo

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 46,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Nowoczesne i łatwe w obsłudze narzędzie do kontrolowania zużycia prądu, wody i gazu. Aplikacja pozwala na wygodne wprowadzanie kolejnych odczytów z liczników - na ich podstawie prognozuje następnie zużycie i wysokość rachunków na kolejne miesiące. Nie zabrakło również statystyk dotyczących zmian w czasie, dzięki czemu szybko zorientujemy się na przykład, czy powinniśmy zmienić swoje nawyki żeby starać się oszczędzać energię.

Kitchen Stories

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 21,99 zł-114,99 zł za element / Android: 7.0 i nowsze

Oryginalna aplikacja do nauki języków obcych. Opiera się na interaktywnych dialogach w formie komiksów. Dzięki temu uczymy się w praktyce - budujemy zdania, wypowiadamy kwestie na głos itd. nie zabrakło również treningu słownictwa z inteligentnymi powtórkami czy przystępnie wyjaśnionej gramatyki.Na razie oferowany jest kurs języka niemieckiego na poziomie podstawowym (A1-A2). Kolejne mają dołączyć w przyszłości.Darmowy trial trwa tydzień, później konieczne jest wykupienie subskrypcji.

Tiny Auto Shop 2

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 7,49 zł-145,99 zł za element / Android: 8.0 i nowsze

Tytuł dla wszystkich, którzy szukają kulinarnych inspiracji. Aplikacja oferuje bogatą bazę przepisów dodawanych przez użytkowników z całego świata. Możemy wyszukiwać dania po dowolnych kryteriach, każdy przepis możemy też dostosować do liczby porcji, które chcemy wykonać. Wszystko ujęte zostało w lekki i nowoczesny interfejs.Dodatkowym atutem jest tryb gotowania, w którym aplikacja prowadzi nas krok po kroku przez proces przygotowania danej potrawy.

Golf Battle

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,99 zł-479,99 zł za element / Android: 5.1 i nowsze

Gra z gatunku symulacji ekonomicznych. Naszym zadaniem jest prowadzenie i rozwijanie warsztatu samochodowego. Budujemy stanowiska i wyposażamy je w niezbędny sprzęt, dbamy o dobór mechaników itp. Wszystko po to, aby jak najszybciej i jak najlepiej wykonywać zlecenia od klientów - kluczowe jest utrzymywanie satysfakcji klientów i reputacji warsztatu na wysokim poziomie.Nie brakuje zadań specjalnych, za które otrzymujemy dodatkowe bonusy.

Gra zręcznościowa, w której mierzymy się z innymi graczami na polach do minigolfa. Oferuje nieskomplikowane sterowanie i płynną grafikę 3D. Do naszej dyspozycji są liczne lokalizacje i tory, pełne przeszkód, różnic terenu itp. Gra odbywa się w czasie rzeczywistym - możemy mierzyć się z jednym lub nawet sześcioma przeciwnikami. Wygrywa ten, kto trafi do dołka w jak najmniejszej liczbie uderzeń.Nie zabrakło również możliwości ulepszania i zdobywania nowych kijów czy piłek.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!