Match War - wojenne łączenie elementów (recenzja gry)

Ciekawe połączenie dwóch gatunków.

Match War – dynamiczna gra typu match-3

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 6,29 zł-619,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Gry typu match-3, w których łączymy kolorowe elementy cieszą się sporą popularnością. Nic dziwnego - oferują nieskomplikowaną rozgrywkę dla każdego i wystarczy mieć jedynie krótką przerwę, by dobrze się bawić. Okazuje się, że tego typu tytuły są również bardzo elastyczne i można je z powodzeniem łączyć z innymi gatunkami gier.Match War jest tego dobrym przykładem. Mamy tu do czynienia z połączeniem klasycznej zabawy match-3 z grą typu tower defense. Łącząc elementy (karty z bronią) atakujemy nadchodzące wrogie jednostki. Wszystko po to, aby obronić zamek.Gra ma przez to bardzo dynamiczny charakter. Musimy bardzo szybko dopasowywać elementy - dłuższa chwila namysłu powoduje błyskawiczne przesuwanie się wrogich jednostek. Mniej doświadczeni gracze mogą wręcz być przytłoczeni natłokiem informacji i szybkością rozgrywki. Nie brakuje oczywiście możliwości zbierania nowego uzbrojenia, ulepszania posiadanych kart czy stosowania ataków specjalnych. Do naszej dyspozycji jest kilka trybów gry: klasyczny z kolejnymi etapami do przechodzenia, walka z przeciwnikiem online oraz tryb intensywnego wyzwania z wieloma falami wrogów do przejścia.Oprawa graficzna jest dość kolorowa i wpisuje się w trendy gier match-3. Tytuł nie męczy reklamami, a mikropłatności nie są wymagane do spokojnej zabawy.Minusy? Interfejs mógłby być nieco bardziej czytelny. Początkującym przydałby się również dłuższy samouczek..Match War to dobrze wykonana i ciekawa produkcja. Fani gier tower defense zyskają ciekawy mechanizm atakowania, a miłośnicy tytułów match-3 dostaną sporą dawkę adrenaliny. Zdecydowanie warto wypróbować.