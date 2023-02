Nowy Windows 11 KB5022845 już jest. Oto, jak go pobrać

Równolegle debiutuje poprawka KB5022836.

Drugi wtorek miesiąca za nami, a to oczywiście oznacza nową aktualizację zbiorczą Windows 11 wydaną w ramach cyklu Patch Tuesday. Użytkownicy najnowszego wydania Windows 11 22H2 w Windows Update zobaczą informację o dostępności łatki, a osoby będące z różnych powodów użytkownikami wersji 21H2 ujrzą nazwę. Poprawka bezpieczeństwa zgodnie z tradycją zawiera przede wszystkim usprawnienia jakościowe.Lutowa aktualizacja Windows 11 KB5022845 to przede wszystkim aktualizacja zabezpieczeń systemu Windows 11 , przynosząca przy okazji poprawki błędów i drobne ulepszenia. Jedna z ważniejszych zmian dotyczy środowiska .NET Framework. Dzięki niej nowe pakietydystrybuowane będą jako paczki. Oznacza to z punktu widzenia użytkowników znacznie rzadszą konieczność ponownego uruchamiania komputerów po zainstalowaniu łatek.Użytkownicy od teraz znajdą opcjonalne aktualizacje .NET Framework na stronie Ustawienia -> Windows Update -> Opcje zaawansowane -> Opcjonalne aktualizacje.Windows 11 Build 22622.1265 przede wszystkim rozprawił się z usterką polegającą na tym, że nie dało się wyszukiwać zdjęć za pomocą paska wyszukiwania na pasku zadań. Naprawiono też błąd wpływający na kontrolery gier. Ten z kolei uniemożliwiał niektórym urządzeniom wywoływanie trybu uśpienia, gdy urządzenie było podłączone do takiego kontrolera.Microsoft w dzienniku zmian zdradził, że pozbyto się problemu polegającego na tym, że aplikacje mogły przestać odpowiadać, gdy komputer obsługiwano z poziomu myszy i klawiatury, a Input Method Editor (IME) systemu operacyjnego był aktywny w tle. Inny wyeliminowany bug uniemożliwiał użytkownikom wyszukiwanie pliku na podstawie jego zawartości.KB5022845 przy okazji przygotowuje komputery do marcowej aktualizacji o nazwie kodowej "Moment".Kliknij prawym przyciskiem na menu Start i wybierz "Ustawienia".Przejdź do zakładki Windows Update.Szukaj napisu:Pobierz aktualizację.Źródło: mat. własny, Microsoft