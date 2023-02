Aktywista tworzył sztuczne korki na Mapach Google. Dyrektorka muzeum zachwycona

Takie mamy czasy.

Mężczyzna z Niemiec wywoływał sztuczne korki na Mapach Google

Czy denerwowanie kierowców można nazwać sztuką?

Jeśli miłośnicy czterech kółek mieliby wskazać swojego największego wroga, przypuszczam że połowa wskazałaby Unię Europejską, a druga połowa aktywistów miejskich. Posłowie Parlamentu Europejskiego przegłosowali właśnie zakaz sprzedaży samochodów spalinowych w Unii Europejskiej od 2035 roku . Aktywiści miejscy z kolei regularnie dokładają wszelkich starań, aby zamykać centra miast dla samochodów i nakładać przeróżne ograniczenia w ich ruchu, na co przykładem jest chociażby Strefa Czystego Transportu w Warszawie. Ten z Niemiec był wyjątkowo złośliwy.W 2020 roku opisywaliśmy historię pewnego mężczyzny z Niemiec, który postanowił wygenerować wirtualny korek . Brzmi intrygująco?zapakował na niewielki wózekz Androidem i zaczął spacerować ulicami Berlina z włączoną nawigacją samochodową. Na Mapach Google błyskawicznie pojawił się korek, symbolizowany przez czerwone i bordowe linie. Przyczyna? Prozaiczna. Artysta będący przy tym miejskim aktywistą poruszał się w tempie spacerowym. Gdyby miał ze sobą jeden smartfon, na mapie nie pojawiłby się korek, jednakże przy tej ich liczbie...Teraz o wyczynie aktywisty przypomina, gdzie trafił charakterystyczny czerwony wózek.Kuratorka muzeum z nieskrywanymi emocjami opowiada o genialności przedsięwzięcia Simona i o zrobotyzowaniu dzisiejszego świata, porównując jednocześnie ludzi do robotów. Dlaczego? Bo dostarczają dane do chmury Google, dzięki której ta dostarcza je do innych ludzi.Można, jak wszystkie inne dziwne pomysły różnorakich artystów. Czy zatem sztuką jest przemierzanie miasta w samochodzie z silnikiem V8 pozbawionym katalizatorów i tłumika końcowego lub starym samochodem z silnikiem Diesla z wyciętym DPF? Oczywiście, per analogiam. Trudno jednak przypuszczać, aby kuratorzy muzeów z podobnym entuzjazmem mieli opowiadać o tego rodzaju projektach.Tak czy inaczej już wkrótce wszyscy kierowcy w Unii Europejskiej nie będą mieli wyjścia i albo kupią drogie samochody elektryczne, albo pozostanie im ekologiczna komunikacja zbiorowa. A korki w miastach staną się niebawem symbolem przeszłości. Jeżeli zakażesz aut, pozbędziesz się problemu korków. Proste.Źródło: Instagram