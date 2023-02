Firefox 110 już jest. Zawiera kilka nowości

Aktualizacja została wydana.

Firefox 110 - zmiany

Mozilla Firefox – jak zaktualizować?

Zgodnie z harmonogramemudostępniła kolejną dużą aktualizację do swojej internetowej przeglądarki.jest już zatem dostępny w wersji 110. Cowprowadza? Kilka istotnych ulepszeń. Przekonaj się, o jakich ulepszeniach mowa.Po pierwsze, przesiadka z innej przeglądarki na Firefoxa właśnie stała się łatwiejsza. Firefox 110 pozwala już bowiem importować zakładki, historię przeglądania i zapisane hasła nie tylko z przeglądarek, ale takżeorazOd teraz w Firefoxie domyślnie jest też włączona funkcja znana jako „”. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo związane z korzystaniem z przeglądarki. Dzięki temu, gdy malware zaatakuje dany proces powiązany z GPU, zostanie on odizolowany, by uniemożliwić dalsze rozprzestrzenianie złośliwego oprogramowania.Na Androidzie 13 Firefox 110 może w końcu posiadać ikonę dostosowaną do palety kolorów wybranej w systemie. Poza tym w przeglądarce nie zabrakło poprawek błędów. Pełną listę zmian wprowadzonych w Firefox 110 znajdziesz na stronie Mozilli Przeglądarkę Mozilla Firefox możesz zaktualizować na swoim komputerze w kilku prostych krokach. Najpierw ją uruchom, a następnie przejdź do jej ustawień. Tam odnajdź sekcję Aktualizacje przeglądarki Firefox. Gdy już na nią trafisz, Firefox od razu rozpocznie sprawdzanie dostępności aktualizacji i ją pobierze, o ile jest dostępna. Gdy aktualizacja będzie gotowa do instalacji, kliknij w baner z napisem Uruchom ponownie.