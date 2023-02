Masz kartę AMD Radeon? Pobierz nową wersję AMD Software Adrenalin Edition

Lepsza wydajność w grach z AMD Radeon RX

Nie tylko NVIDIA dba o cykliczne aktualizacje swoich sterowników oraz oprogramowania do kart graficznych. Użytkownicy sprzętu AMD Radeon RX mogą już pobrać najnowszą wersję pakietu AMD Software Adrenalin Edition 23.2.1 , który oferuje istotne ulepszenia dla graczy.Najnowszy pakiet sterownika AMD Software Adrenalin Edition 23.2.1 zapewnia wsparcie dla kart graficznych AMD Radeon RX 6000 w grach Dead Space, Forspoken, a także obsługę szeregu rozszerzeń Vulkan API dla całej linii produktów. Nowa wersja tego oprogramowania wprowadza także szereg istotnych ulepszeń wydajnościowych dla kart AMD Radeon RX 6000 w kilku lubianych tytułach.Jak podaje producent, od czasu wprowadzenia systemu Windows 11 w październiku 2021 r. poczyniono znaczne postępy w ulepszaniu optymalizacji i wydajności oprogramowania AMD Software Adrenalin Edition. W ciągu zaledwie jednego roku zaobserwowano wzrost wydajności w wielu grach, z których niektóre osiągnęły ponad 10% wzrost.Najnowsze wydanie 23.2.1 zapewnia między innymi optymalizację przesyłania strumieniowego dla H.264 i H.265, a aktualizacjapoprawią ogólną łączność we wszystkich obsługiwanych produktach Radeon.Pojawiły się usprawnienia dla osób, które używają OBS do przesyłania strumieniowego. Koder dla kart graficznych z serii Radeon RX 6000 i Radeon RX 7000 został zoptymalizowany. Dodano obsługę akceleracji kodowania AV1 na kartach graficznych z serii Radeon RX 7000.