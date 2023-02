Windows 11 wyświetli kolejny irytujący znak wodny. Nie ma żadnego sensu

Tak się nie robi.



Znak wodny upomni użytkownika, że jego komputer jest za słaby

Znak wodny (ang. watermark) przypominający o konieczności aktywacji systemu Windows jest czymś irytującym, ale trudno mieć pretensje do Microsoftu o to, że nakłania do tego osoby korzystające z Windows 11 po przekroczeniu okresu próbnego. Wyobraźcie sobie jednak, że Microsoft wyświetli kolejny "watermark" i to nawet tym, którzy za oprogramowanie zapłacili. Dlaczego? Trudno powiedzieć.Jeszcze przed premierą Windows 11 ogromne emocje budziła lista procesorów oficjalnie wspieranych przez ten system. Finalnie Windows 11 da się uruchomić także na starszych procesorach, na przykład Intel Core 4. generacji, ale nie jest to zalecane ze względów dotyczących między innymi stabilności działania OS-u. Teraz Microsoft chce uprzykrzać życie osobom użytkującym tego typu "niewspierane" konfiguracje.Microsoft nie wyłączy możliwości pobierania aktualizacji użytkownikom "niewspieranych" komponentów, ale ma zamiar wyświetlać im znak wodny mówiący o tym, że. Okazuje się to częścią styczniowej aktualizacji Windows 11, wydanej z początkiem 2023 roku. Niepożądane novum dotyczy komputerów z zainstalowaną aktualizacją 22H2 . Mowa o stabilnej wersji oprogramowania, a nie eksperymentach w ramach programu Windows Insider