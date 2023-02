Internet Explorer odchodzi w niepamięć. Walentynkowa aktualizacja go wyłącza

Microsoft mówi pa, pa.

Koniec Internet Explorera

Tryb IE w Microsoft Edge

Wiele osób absolutnie nienawidzi Walentynek. Tegoroczne Walentynki to jednak szczególnie zły dzień dla kultowej przeglądarki internetowej. Zgodnie z zapowiedzią Microsoftu już dzisiaj bowiem przeglądarka ta zostanie permanentnie wyłączona na komputerach z systemem Windows 10 Oczywiście, Internet Explorer już od dłuższego czasu nie jest wspierany, a dokładniej mówiąc od czerwca ubiegłego roku . Poza tym, zdecydowana większość użytkowników od dawna korzysta ze znacznie nowocześniejszych przeglądarek – Microsoft Edge giganta z Redmond, ale też takich jak Google Chrome Mozilla Firefox czy Opera Dopiero dzisiaj jednak Microsoft ostatecznie wyłączy Internet Explorer na komputerach z Windows 10. Co ciekawe, stanie się to za pośrednictwem aktualizacji wydanej do przeglądarki Microsoft Edge. Ikony Internet Explorera z paska zadań czy menu Start znikną dopiero w połowie 2023 roku – skorzystanie z nich poskutkuje przekierowaniem do Microsoft Edge.Osobom, które dotychczas korzystały na komputerach z Windows 10 z Internet Explorera, pozostanie do dyspozycji jedynie) w Microsoft Edge. Jest to tryb zgodności, który pozwala na obsługę witryn zbudowanych do pracy z Internet Explorerem, zawierających funkcję nie działające we współczesnych przeglądarkach.Aby włączyć w przeglądarce Microsoft Edge tryb IE, musisz wpisać w pasku adresowym, a następnie kliknąć przycisk Enter. Potem przesuń przełącznikw pozycjęi uruchom ponownie przeglądarkę Microsoft Edge.Aby wyświetlić ikonę internetową za pomocą trybu IE, musisz przejść do tej witryny i kliknąć w ikonę wielokropka w prawym górnym rogu okna przeglądarki. Następnie wybierz pozycjęŹródło: Microsoft, fot. tyt. Canva