Miliard gier mobilnych pobieranych tygodniowo. Zyski przechodzą wyobrażenie

Mobilny gaming to potęga.

Gry mobilne to ogromne źródło dochodów

Huawei App Gallery kusi dodatkami

"Poprawa doświadczeń użytkowników poprzez innowacje zawsze była kluczową częścią naszego DNA. Dlatego jesteśmy zobowiązani do ciągłego odkrywania sposobów, które pozwolą graczom uzyskać jeszcze bogatsze i bardziej wciągające doświadczenia grania. Nasza wizja wykracza poza podstawowe oferty handlowe, takie jak zniżki, i pomaga społecznościom łączyć się oraz wspólnie odkrywać kolejne ulubione tytuły. Dlatego zachęcamy wszystkich fanów gier mobilnych do zapoznania się z bogatą ofertą, którą przygotowujemy w AppGallery"

Gry mobilne przez "prawdziwych graczy" traktowane są z mocnym przymrużeniem oka. Zgoła odmienne podejście do gier na smartfony mają wszystkie te osoby i firmy, które mają świadomość tego, jak wielkie pieniądze można na tym zarobić. W 3. kwartale 2022 roku gry mobilne tygodniowo pobierane były przeszło miliard (!) razy. Nieustanny wzrost liczby pobrań notuje m.in. sklep z aplikacjami Huawei AppGallery W 2022 roku estymowano, że gry mobilne odpowiadają za ponad 60 procent przychodów z całego przemysłu gier wideo. To spory kawałek tortu wycenianego na ok. 222 miliardy dolarów. Swoje gry na smartfony stworzyła już niemal każda licząca się firma z branży. Fortnite zna każdy, ale swoje tytuły mobilnym graczom proponuje nawet Electronic Arts, Take-Two Interactive, Sony i inni producenci.Nie ma tu większego zaskoczenia. W przypadku Huawei AppGallery w 2022 roku były to m.in. Gardenscapes i Homescapes, których reklamy z pewnością nie są Wam obce. Oprócz tego w czołówce były także Summoners War, Infinity Kingdom, czy też Fishdom., przede wszystkim zagrać można w nie wszędzie tam, gdzie mamy ze sobą smartfon. A że ludzie nie rostają się praktycznie ze smartfonami... Jak pokazała ankieta PocketGamer, nawet aż 80 procent graczy podejmuje się innych aktywności podczas grania. Spory wybór darmowych gier, także wieloosobowych, do tego wiele uzależniających (niestety) mechanik i... mamy receptę na sukces. Oczywiście "darmowość" gier ma swoją cenę.Gry dostępne w Google Play, App Store, czy też Huawei AppGallery można pobrać za darmo, ale często grać chcąc odblokować dodatkowe opcje musi liczyć się z koniecznością wydatków. Mikrotransakcje w grach są praktycznie wszechobecne. Raport Mobile Insights 2022 wykazał, że mobilni gracze największe kwoty przeznaczają na zakup walut gier i specjalne przedmioty lub postacie, które wpływają na postęp rozgrywki.W Huawei AppGallery wprowadzono system punktów Huawei za pobrania gier oraz korzystanie z aplikacji, które można wymieniać na nagrody. To zachęca do jeszcze częstszego przeszukiwania biblioteki w poszukiwaniu nowości. Dzięki dostępności aplikacji na urządzeniach innych marek, powyższe gry są dostępne dla każdego.Według danych producenta w 2022 roku wzrosła liczba użytkowników mobilnych sprzętów innych marek, którzy pobierali gry z AppGallery. Zniżki dla nowych użytkowników, pakiety powitalne i zniżki na dokonywanie płatności w aplikacji działają na niejednego jak magnes.– mówi Jaime Gonzalo, Vice President w Huawei Mobile Services Europe.Źródło: Huawei