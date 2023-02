Czy jesteś wśród osób, którym Samsung zrobił wczesny prezent na Walentynki?

One UI 5.1 trafia na smartfony.



Ponad 100 milionów użytkowników smartfonów Samsunga otrzymało dzisiaj wczesny prezent Walentynkowy. Ponoć najlepsze prezenty to takie, których się nie spodziewamy i tak jest w tym przypadku.



Jeśli masz starszego flagowca od koreańskiego producenta, to możesz się cieszyć. Dziś bowiem na wybrane urządzenia trafiła aktualizacja do najnowszej wersji nakładki One UI w wersji 5.1.





Samsung One UI 5.1 trafia na kolejne smartfony





Samsung w ostatnim czasie prezentuje naprawdę imponujące tempo w kwestii aktualizacji swoich urządzeń. Tym razem nowa wersja nakładki przeznaczona jest dla starszych flagowców Koreańczyków - to miły prezent na chwilę po zaprezentowaniu urządzeń Galaxy S23. Nakładka One UI 5.1 nie wnosi ogromnych zmian, ale znajdziecie w niej kilka nowych funkcjonalności.









Nowa wersja nakładki może zostać zainstalowana przez posiadaczy takich sprzętów jak Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra. Nie zabrakło też wsparcia dla popularnych “składaków” - Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 oraz Galaxy Z Fold 4.



Jest bardzo prawdopodobne, że następne w kolejce do nowej wersji nakładki będą tak zwane “średniaki” ze stajni Samsunga. Mam tutaj na myśli oczywiście serię urządzeń z linii Galaxy A oraz sprzęty, które zostały wprowadzone na rynek na przestrzeni 2019 oraz 2020 roku.



Jakie nowości czekają na Was w One UI 5.1? To między innymi nowe opcje wyszukiwania w Galerii, funkcjonalność Expert RAW dostępna w aplikacji aparatu czy też możliwości edycji zdjęć (poprawa jakości, usuwanie cieni i refleksów). Samsung obiecuje także optymalizacje związane z pracą na wielu oknach jednocześnie oraz ulepszony multitasking w trybie DeX (ktoś z tego w ogóle korzysta?). NIe zabrakło także możliwości sprawdzenia poziomu naładowania urządzeń podłączonych przez Bluetooth.



Dajcie znać czy macie już powiadomienie o nowej aktualizacji na swoich urządzeniach.



Źródło: 9to5Google / fot. instalki.pl