ChatGPT będzie zintegrowany z Operą. Przyspieszy przeglądanie Internetu

W ostatnim czasie świat oszalał na punkcie sztucznej inteligencji. Do dyspozycji internautów w niemal całego świata oddane zostały bowiem rozwiązania, które są w stanie generować na podstawie komend tekstowych nie tylko genialne obrazy, ale również przeróżne teksty – od odpowiedzi na krótkie pytania, aż po całe artykuły i eseje.Spośród tych drugich szczególnie wielką popularnością cieszy się ChatGPT – chatbot wykorzystujący model języka GPT-3 opracowany przez. Zyskał on ponad milion użytkowników w ciągu zaledwie 5 dni. Jego możliwości i rozgłos postanowił wykorzystać, integrując go ze swoją wyszukiwarką internetową Bing . Z koleistworzyło i pokazało światu swój odpowiednik dla ChatGTP –Teraz kolejne firmy zdają się dostrzegać to, że chatboty takie jak ChatGPT mogą być przyszłością Internetu. Okazuje się bowiem, że ChatGPT zostanie też zintegrowany z przeglądarką internetową Opera Jak Opera ogłosiła pod koniec minionego tygodnia, jej przeglądarka internetowa ma otrzymać nową funkcję o nazwie „”. Funkcja ta będzie wykorzystywać ChatGPT, by dostarczać użytkownikom szybkie podsumowania zawartości artykułów i stron internetowych.Gdy narzędzie zostanie udostępnione, będzie można używać go za pośrednictwem specjalnej ikony, która pojawi się po prawej stronie paska adresowego. Kliknięcie w nią poskutkuje otwarciem paska bocznego, gdzie zostanie wyświetlone stworzone przez ChatGPTzawartości strony w postaci punktowanej listy.Wiceprezes do spraw marketingu i komunikacji w Operze –– podzielił się, że funkcja „Shorten” zacznie trafiać do użytkowników już wkrótce. Nie wiadomo zatem, czy czekają nas dni, tygodnie, czy też miesiące czekania na nią.Opera pracuje też podobno nad innymi bazującymi na sztucznej inteligencji funkcjami, które mają ulepszyć jej przeglądarkę internetową. Jak dotychczas nie ujawniono jednak, o jakich funkcjach mowa.Jestem niezwykle ciekawa, jak funkcja „Shorten” sprawdzi się w Operze w praktyce i czy przyciągnie ona do przeglądarki nowych użytkowników. Nie zdziwię się jednak, jeśli wkrótce i konkurencja zastosuje w swoich przeglądarkach podobne rozwiązania. W końcu, ChatGPT i sztuczna inteligencja to ostatnio gorące tematy.Źródło: The Verge , fot. tyt. Opera