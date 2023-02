TikTok uzależni jeszcze bardziej. Teraz filmy będą przewijać się same

Koniec świata.



TikTok już niedługo zyska szereg przydatnych funkcjonalności. Jedną z nich jest tryb automatycznego przewijania, który z pewnością zostanie ciepło przyjęty przez chociażby część użytkowników. Teraz nie będzie już trzeba używać palców, by zobaczyć kolejny materiał wideo – ten wyświetli się automatycznie zaraz po tym jak poprzedni dobiegnie końca. Poza tym programiści testują rozwiązanie pozwalające na edytowanie niektórych elementów filmików, by nie musieć ich publikować ponownie po dostrzeżeniu jakiejś pomyłki. Pojawi się również opcja pobrania klipów bez znaku wodnego wskazującego na źródło materiału. Przyjrzyjmy się temu nieco bliżej.





TikTok wprowadzi automatyczne przewijanie filmików



Jeśli korzystacie z TikToka dosyć często, to zapewne kilka razy natknęliście się na wideo prezentujące „niekonwencjonalny sposób na oglądanie filmików bez użycia palców”. Dokładnie tak – internauci od dłuższego czasu próbują wymyślić rozwiązanie na bardzo wyczerpujące przewijanie klipów. Niejednokrotnie pojawiały się też dyskusje o ewentualnym wprowadzeniu do aplikacji specjalnego rozwiązania, które niwelowałoby konieczność używania ręki do obsługi poszczególnych elementów usługi. No cóż, wygląda na to, że prośby zostały właśnie wysłuchane.



Wczoraj przed snem przeglądałem TikToka i natknąłem się na filmik polskiego użytkownika, który dostrzegł u siebie funkcję nazwaną „Automatyczne przewijanie”. Myślałem na początku, że to coś w rodzaju żartu, ale… nic bardziej mylnego. Niespełna tydzień temu rozpoczęto testy trzech nowych funkcji – jedną z nich jest właśnie ta tytułowa. Poinformował o tym Matt Navarra, popularny w branży konsultant ds. mediów społecznościowych.



Jeśli więc już teraz jesteście uzależnieni od TikToka, to nie mam dla Was dobrych wieści. Wygląda na to, że już bardzo niedługo będziecie mogli aktywować specjalny tryb, który pozwoli na automatyczne przewijanie wszystkich filmików. Na razie nie wiadomo do końca jak dokładnie działa testowane rozwiązanie, lecz zakładam, że po zakończeniu oglądanego właśnie klipu automatycznie zostanie odtworzony kolejny.





New TikTok features coming soon



Edit post button

Fix typos in your caption… No need to delete, re-upload



Save videos without watermark

Perfect for repurposing content across multiple platforms



Auto scroll mode

Osobiście jestem nastawiony do tego pomysłu dosyć sceptycznie. TikTok od pewnego czasu stara się przed wieloma organami udowodnić, że dba o zdrowie psychiczne swoich najmłodszych użytkowników poprzez wprowadzanie narzędzi ograniczających czas, który spędzają oni na platformie. Tymczasem zostaje zaimplementowana nowość stająca w totalnej sprzeczności z zapewnieniami firmy ByteDance. Jestem wręcz pewny, że auto-scroll zwiększy statystyki średniego czasu aktywności przypadającego na pojedynczego użytkownika.



Funkcja ma rzecz jasna swoje dobre strony – jeśli jesteśmy zajęci np. gotowaniem albo jakąś czynnością wymagającą użycia rąk, to nowy tryb może się przydać. Problematyczne może okazać się jednak trafianie na niepodobające się nam filmiki oraz takie, które warto by było obejrzeć kilka razy. Wtedy rozwiązanie nieco traci swój sens. Pozostaje tylko czekać na jego powszechne wdrożenie, by przekonać się o tym czy w ogóle ma rację bytu.



Poza tym TikTok wzbogaci się o możliwość edycji klipów (maksymalnie siedem dni po publikacji). Oczywiście nie ma mowy o podmianie najważniejszych elementów materiału – nowość pozwoli na poprawę np. błędów w opisie. Oprócz tego doczekamy się opcji zapisu filmiku bez niewielkiego znaku wodnego, tak by można było bez obaw udostępnić go na innej platformie. Do końca tego nie rozumiem, gdyż w ten sposób może dojść do licznych nadużyć oraz wykorzystania materiałów i przypisania sobie ich własności.



Na razie nie wiadomo, kiedy zostaną zaimplementowane wyżej opisane rozwiązania. Powinno stać się to stosunkowo niedługo.



