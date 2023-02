Masz procesor Intel i Windows 11 lub Windows 10? Możesz mieć problem

Microsoft potwierdził istnienie irytującego błędu.

Zobacz też:

Microsoft potwierdza problemy z nowym bugiem w Windows 11 i Windows 10

Windows 11 wersja 22H2

Windows 10 wersja 22H2

Windows 11 wersja 21H2

Windows 10 wersja 21H2

Windows 10 wersja 20H2

Windows 10 Enterprise LTSC 2019

​Windows Server 2022

Microsoft wydał niedawno kilka aktualizacji dla systemów Windows 11 i Windows 10 w ramach cyklu Patch Tuesday. Od jakiegoś czasu poprawki zaczęły być szeroko dystrybuowane, co z kolei sprawiło, że lawino wzrosła liczba doniesień o wszelkiego rodzaju błędach. Użytkownicy dwóch najnowszych wersji OS-u Microsoftu zgłaszają między innymi to, że niektóre aplikacje wyłączają się z błędem. W Problem dotyczy osób korzystających ze sprzętu Intela, którzy po części... są sobie sami winni.Po zainstalowaniu najnowszych aktualizacji systemu Windows, niektórzy użytkownicy donoszą o awariach aplikacji podczas uruchamiania, którym towarzyszy komunikat o błędzie. Napotykają go wyłącznie osoby użytkujące sprzęt marki Intel - przede wszystkim te, które nie aktualizują sterowników swoich zintegrowanych kart graficznych od niemal roku.Problem dotyka aktualizacji przeznaczonych dla wydań:Przypominam, że sterownik do zintegrowanych układów graficznych Intel Graphics Driver nie aktualizuje się samoczynnie i trzeba go aktualizować ręcznie. Najnowsze jego wydanie znajdziesz poniżej.W zaktualizowanym dokumencie pomocy technicznej Microsoft potwierdził, że programiści są świadomi problemów z niektórymi użytkownikami procesorów marki Intel. Usterki dotyczą tylko tych osób, które używają sterowników graficznych Intel w wersjach od 26.20.100.7463 do 30.0.101.1190. Biorąc pod uwagę wagę problemu, prawdopodobnie Microsoft wkrótce wyda poprawkę także i po swojej stronie.Sprawdźcie w Windows Update, czy Microsoft nie przygotował dla Was nowego sterownika graficznego Intel. Wtedy nie będziecie musieli pobierać go manualnie.Źródło: Microsoft