Hero Bump - pojedynki na zderzanie (recenzja gry)

Nieskomplikowana i ładna gra.

Hero Bump – pojedynki PvP w kreskówkowej oprawie

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 5,99 zł-599,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Ciekawy pomysł na rozgrywkę, rywalizacja z innymi graczami i łatwe do opanowania sterowanie - tak w skrócie mógłby wyglądać jeden z przepisów na udaną grę. Nie jest to jedyna możliwość, ale w przypadku smartfonów sprawdza się bardzo dobrze.Hero Bump tylko to potwierdza. Mamy tu do czynienia z przyjemną grą o lekko strategicznym charakterze, w której bierzemy udział w pojedynkach z innymi graczami. Na niewielką arenę wysyłamy swoich bohaterów i zderzamy się z przeciwnikami tak długo, aż wszystkich wyeliminujemy.Sterowanie nawiązuje do bilarda, ustalamy kierunek i wystrzeliwujemy wskazaną postać. W zależności od statystyk danego bohatera, każde uderzenie odbiera przeciwnikowi punkty życia, nie brakuje oczywiście ataków specjalnych i zachowań charakterystycznych dla danej postaci. Sama arena też jest częściowo interaktywna. Wybicie przeciwnika do narożnika powoduje na przykład, że jest atakowany płomieniem z pobliskiej wieży. Wszystko to ma bardzo spójny charakter i nie jest trudne do opanowaniaNie brakuje oczywiście zbierania kart i ulepszania bohaterów, listy rankingowej czy wydarzeń specjalnych.Grać możemy bez przeszkód za darmo. Mikropłatności przyspieszą rozwój postaci, ale nie są niezbędne.Minusy? Interfejs nie zawsze jest dobrze dopasowany do smartfonowych realiów (zbyt małe przyciski).Hero Bump to dobrze wykonana gra. Oprawa graficzna cieszy oko, rywalizacja online zapewnia trochę emocji, a sterowanie nie sprawia kłopotów nawet mniej doświadczonym graczom. Tytuł wart polecenia.