Te smartfony Samsung dostaną Androida 14 i ONE UI 6.0 - lista

Potwierdzona informacja.

Które smartfony Samsung dostaną Android 14?

seria Samsung Galaxy S

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21



seria Samsung Galaxy Z





Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3



seria Samsung Galaxy A





Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A33

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s



seria Samsung Galaxy M





Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23



seria Samsung Galaxy Xcover

Google właśnie udostępniło system Android 14 Developer Preview 1. Twój smartfon nie ma jeszcze nawet Androida 13? Cóż, witaj w świecie telefonów z systemem operacyjnym Google. Jeśli chcesz szybkich aktualizacji oprogramowania, kup sobie iPhone'a . W oczekiwaniu na stabilne wydanie Androida 14, które nieprędko zagości na pierwszych urządzeniach, prezentujemy listę smartfonów Samsung Galaxy, na których na pewno się pojawi.Firma Samsung ma teraz bardzo przejrzyste zasady aktualizacji oprogramowania w smartfonach, dzięki czemu łatwo jest zorientować się, które urządzenia otrzymają aktualizację do Androida 14 i One UI 6.0.Wiele urządzeń kwalifikuje się do czterech głównych aktualizacji systemu operacyjnego Android. Oznacza to, że aktualizację otrzymają nawet tryby starsze niż trzyletnie.Sprawdź, czy Twój smartfon lub tablet znajduje się na poniższej liście.

Galaxy Xcover 6 Pro



Tablety Samsung Galaxy Tab





Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Źródło: mat. własny