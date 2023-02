Mozilla Thunderbird nie do poznania! Oto wielka przemiana

Długo wyczekiwana rewolucja.

Wielkie zmiany w Mozilla Thunderbird

Baza kodu ma być mniejsza i niezawodniejsza. Stary kod zostanie przepisany na nowo.

Interfejs zostanie przeprojektowany od podstaw, aby stworzyć spójny system projektowy. UI będzie elastyczne, konfigurowalne i przyjemne w obsłudze.

Nowe wydania będą pojawiały się co miesiąc.

to jeden z najpopularniejszych darmowych wieloplatformowych klientów poczty elektronicznej, dystrybuowany od dwudziestu lat na zasadach open source. Dzieło Mozilla Foundation zaskarbiło sobie uwielbienie milionów użytkowników z całego świata, szukających narzędzia nieskomplikowanego, a zarazem oferującego multum przydatnych opcji. W przededniu 20. rocznicy istnienia twórcy narzędzia zapowiedzieli jego rewolucyjną przemianę. Archaiczny interfejs Thunderbird zostanie przeprojektowany od podstaw, a to tylko jedna ze zmian.Błyskawicznie zbliża się 20-lecie istnienia klienta Mozilla Thunderbird . Na jakiś czas przed tegoroczną premierącoraz częściej padały pytania o to, dlaczego aplikacja ma przestarzały interfejs i dlaczego implementacja nowego trwa tak długo. Menedżer ds. projektowania produktów z Mozilla właśnie potwierdził, że lubiany program czekają wielkie zmiany. Zmiany na lepsze, przede wszystkim w zakresie wizualnym... ale nie tylko.Przez lata Mozilla bardzo się zmieniała, inwestując coraz mniej zasobów w rozwój Thunderbirda. 6 lipca 2012 roku Fundacja Mozilla ogłosiła, że nie będzie już koncentrować się na innowacjach dla Thunderbirda, a przyszły rozwój Thunderbirda przejdzie na model oparty na społeczności. Ta decyzja była zarówno błogosławieństwem, jak i przekleństwem. Społeczność uratowała narzędzie, jednak teraz do akcji musi wkroczyć deweloper.Na następne 3 lata projektowi Thunderbird wyznaczono trzy główne cele:Ulepszenia interfejsu użytkownika i UX będą wdrażane przez następne 2 lata, mając na celu stworzenie środowiska, które można będzie dostosować do potrzeb wszystkich. Nowoczesny interfejs użytkownika zostanie wdrożony w Thunderbird 115W szczególe o idei stojącej za zmianami przeczytacie w najnowszym wpisie na blogu Thunderbird, o tutaj Źródło: Mozilla