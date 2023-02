iCUE Murals Lighting - nowe oprogramowanie do personalizacji podświetlenia RGB

Firma CORSAIR zaprezentowała dziś- nowe rozwiązanie do tworzenia efektów podświetlenia w CORSAIR iCUE. Ta wszechstronna funkcja umożliwia stosowanie zdjęć, nagrań wideo, a nawet obrazów na ekranie jako kolorowych szablonów do generowania pomysłowych scen świetlnych. Jak twierdzi producent, dzięki oprogramowaniu Murals biurko i cały pokój gracza ożywa w spektakularnych, indywidualnie dobranych barwach RGB.to ciekawe narzędzie umożliwiające szybkie tworzenie w iCUE niestandardowych efektów podświetlenia. Do Murals można przesłać dowolne zdjęcie, GIF czy wideo, a następnie rozstawić na nim na ekranie urządzenia RGB, aby tworzyć spektakularne efekty wizualne przy użyciu całego sprzętu.Co ciekawe, w Murals można wykorzystać niemal każdy plik z obrazem statycznym lub ruchomym, dlatego użytkownicy mogą wybierać swoje ulubione nagrania wideo czy tapety, a nawet wyświetlane na ekranie gry czy multimedia w czasie rzeczywistym, aby tworzyć zupełnie niepowtarzalne efekty podświetlenia. Dzięki współpracy z twórcami ekosystemów inteligentnego oświetlenia, takimi jak Philips Hue i Nanoleaf, można sterować panelami ściennymi, inteligentnymi żarówkami i innymi urządzeniami w iCUE.Najnowszą wersjęmożna ściągnąć za darmo bezpośrednio z naszej bazy oprogramowania: iCUE - pobierz Źródło: CORSAIR