Chrome 110 już jest. Ma genialną funkcję, która może odmienić internet

Przedwczoraj ogłaszaliśmy, że zapowiadana w lutym arcyciekawa technologia NVIDIA RTX Super Resolution jeszcze w lutym zagości w przeglądarkach Microsoft Edge . Przypominam, że chodzi o możliwość zwiększania rozdzielczości w czasie rzeczywistym filmów opublikowanych w Internecie. Funkcja zarezerwowana dla posiadaczy kart graficznych z serii GeForce RTX 3000 (Ampere) i RTX 4000 (Ada Lovelace) została już zaimplementowana w wydanym właśnie Chrome 110. Chwilowy problem polega na tym, że na ten moment wciąż nie działa.Zadebiutowała przeglądarka internetowa Chrome 110, która obsługuje technologię NVIDIA RTX Super Resolution. Niestety, wydany wczoraj najnowszy sterownik dla kart graficznych NVIDIA GeForce 528.49 w dalszym ciągu nie zawiera stosownej implementacji. Oznacza to, że możliwości techniki sprawdzimy dopiero przy okazji następnego wydania sterownika. Przypominam, że RTX Video Super Resolution należało będzie włączyć ręcznie w Panelu sterowania NVIDIA, ponieważ domyślnie będzie wyłączona.Wszyscy zastanawiają się, czy NVIDIA RTX Video Super Resolution pozwoli obchodzić ograniczenia w rozdzielczości filmów zawarte w tańszych pakietach Netflix. Niebawem się przekonamy.

Panel boczny Chrome pozwala porządkować elementy i nadawać im priorytety podczas przeglądania. Widok elementów obok siebie ułatwia dodawanie pozycji do listy Do przeczytania oraz zakładek i zarządzanie nimi podczas przeglądania.Nieznane słowa i wyrażenia w tekście da się tłumaczyć już na ponad sto dostępnych języków. Wystarczy zaznaczyć tekst i kliknąć nań prawym klawiszem myszy, a następnie kliknąć Tłumacz. W prawym górnym rogu Chrome przetłumaczy tekst na język domyślny. Język domyślny tłumaczeń da się zmienić w ustawieniach tłumacza w przeglądarce.Wreszcie, łatwiejsze stanie się wyszukiwanie z poziomu paska adresu. Po pobraniu Chrome 110 wypróbuj przydatne skróty, które pozwalają łatwo znajdować karty, zakładki i elementy w historii. Wstukaj przed wyszukiwaniem w pasku adresu @zakładki, @historia lub @karty.

Google Chrome - najnowsza wersja

Takie to proste.Nowa aktualizacja Chrome rozprawia się z 15 lukami w zabezpieczeniach w tym trzema klasyfikowanymi jako wysokiego ryzyka - CVE-2023-0696, CVE-2023-0697 oraz lCVE-2023-0698.By zaktualizować przeglądarkę internetową Google Chrome, otwórz jej ustawienia, po czym przejdź do zakładki Chrome – informacje. Jeżeli najnowsza aktualizacja jest dostępna, Twoim oczom po chwili pobierania ukaże się baner z napisem Uruchom ponownie. Kliknij w niego, a Twoja przeglądarka się ponownie uruchomi i zaktualizuje.Linki do zawsze najnowszego wydania aplikacji znajdziesz poniżej.Źródło: Google, mat. własny