Apple pomaga chronić dzieci w Internecie. Sprawdź te narzędzia i funkcje

Apple a bezpieczeństwo dzieci w sieci

"Celem Apple jest dostarczanie takich rozwiązań technologicznych, które nie tylko poprawiają komfort życia, ale także chronią podczas korzystania z sieci"

"Cieszymy się, że jesteśmy oficjalnym partnerem Dnia Bezpiecznego Internetu w Europie. Będziemy dalej tworzyć innowacyjne rozwiązania, które pomagają chronić w sieci najbliższych."

W iOS 16 usprawniono zakładanie konta dla dziecka w ramach Chmury rodzinnej, która pomaga rodzicom i opiekunom w stosowaniu nadzoru rodzicielskiego. Nowa Lista kontrolna rodziny obejmuje przydatne wskazówki, w tym przypomnienia o zaktualizowaniu ustawień urządzenia, gdy dziecko będzie już starsze.

Dzięki funkcji "Czas przed ekranem" rodziny otrzymują cotygodniowe raporty na temat aktywności dziecka. Mogą też ustawiać ograniczenia dotyczące ilości czasu spędzanego przez pociechę przy urządzeniu lub w określonych aplikacjach. Funkcja "Czas bez urządzenia" pozwala rodzinom na blokowanie aplikacji i powiadomień o określonych porach dnia, a funkcja "Bezpieczeństwo komunikacji" pomaga w decydowaniu, z kim dzieci mogą się kontaktować.

Za pomocą opcji "Ograniczaj treść i prywatność" w funkcji "Czas przed ekranem" narzędzia nadzoru rodzicielskiego pozwalają zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na urządzeniu dziecka, jak również wprowadzić restrykcje dotyczące treści dla dorosłych, zakupów, pobierania i prywatności.

pozwalają zablokować lub ograniczyć określone aplikacje i funkcje na urządzeniu dziecka, jak również wprowadzić restrykcje dotyczące treści dla dorosłych, zakupów, pobierania i prywatności. W sklepie App Store, rodzice mogą ograniczyć możliwość pobierania wyłącznie do aplikacji odpowiednich do wieku dziecka. Funkcja "Poproś o zakup pozwala" z kolei zatwierdzać lub odrzucać prośby o zakup lub pobranie produktu. Ponadto wszystkie aplikacje z sekcji Made for Kids muszą spełniać nałożone przez Apple rygorystyczne standardy dotyczące ochrony danych dzieci i reklam nieodpowiednich do wieku.

Rodzice mogą też włączyć "Bezpieczeństwo komunikacji" w aplikacji Wiadomości. Dzięki temu dzieci będą otrzymywać ostrzeżenia i odpowiednie materiały, jeśli odbiorą lub spróbują wysłać zdjęcia zawierające nagość. Dzięki wbudowanym algorytmom uczenia maszynowego aplikacja Wiadomości wykrywa i zamazuje obrazy oraz udostępnia materiały informacyjne stosowne do wieku dziecka. Firma Apple, we współpracy z lokalnymi ekspertami, rozszerza dostępność tej funkcji na kolejne regiony świata.

"Każdego dnia w pracy widzimy, że zajmowanie się obecnością młodych ludzi w cyfrowym świecie wymaga wiarygodności"

"Dzień Bezpiecznego Internetu to okazja, by wysłuchać uwag najmłodszych. Powinniśmy zwrócić uwagę na to, co mają do powiedzenia, i pokazać, że jeśli chodzi o ich bezpieczeństwo w sieci, to mogą na nas – dorosłych – zawsze liczyć. Wsparcie ze strony tak dużego gracza, jakim jest na Apple stanowi dla nas ogromną pomoc w dążeniu w tym kierunku."

7 lutego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Z końcem stycznia informowaliśmy Was o zabawnym filmie udostępnionym przez Apple, w którym to firma z Cupertino wyjaśniała, w jaki sposób dba o prywatność użytkowników smartfonów iPhone. Tym razem popularny producent opublikował obszerne kompendium wiedzy na temat tego, jak chroni bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Wyrazem tych działań jest również udostępnienie odpowiednich funkcji i narzędzi rodzicom.Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu firma Apple przygotowała m.in. bezpłatne sesje edukacyjne online oraz te organizowane w sklepach Apple Store. Szkoda, że Apple Store nadal nie ma w Polsce - zapewne niejeden rodzic wybrałby się na takie spotkanie i dowiedział wielu ciekawych rzeczy. Szkolenia są dedykowane nie tylko rodzicom, ale też opiekunom, nauczycielom i działaczom na rzecz poprawy bezpieczeństwa najmłodszych w Internecie.- mówił Erik Neuenschwander, szef Apple w pionie User Privacy.Apple podało, że wyróżni w App Store wszystkie aplikacje zapewniające odpowiednie sposoby na to, by chronić dzieci i ich prywatność oraz narzędzia nadzoru rodzicielskiego.Na specjalnej stronie internetowej apple.com/families , dostępnej na razie tylko w języku angielskim, Apple przedstawia swoje narzędzia, pozwalające rodzicom kontrolować to, w jaki sposób ich dzieci używają sprzętu Apple:Firma Apple współpracuje także z Komisją Europejską, aby udostępniać przydatne narzędzia i uświadamiać w zakresie bezpieczeństwa dzieci w Internecie.- mówi Axelle Desaint, szefowa organizacji non-profit Internet Sans Crainte.Źródło: Apple