Android waży na nowych Samsungach Galaxy S23 tyle, co Windows 11

Jak to możliwe?

Android wagi ciężkiej

Zasługa niepotrzebnych aplikacji

Dostępne na rynku smartfony mają całkiem sporo pamięci wbudowanej – zwykle 128 lub 256 GB, ale trafiają się już też urządzenia zawierające nawet 512 GB czy 1 TB pamięci. Oczywiście, użytkownik z reguły nie ma do dyspozycji całej tej przestrzeni. To dlatego, że jej część zarezerwowana dla systemu operacyjnego smartfonu i jego domyślnych aplikacji.Z reguły ilość miejsca zajmowanego na smartfonie przez system jest w zupełności akceptowalna. Niektórzy użytkownicy mocno zdziwią się jednak, gdy zobaczą, ile przestrzeni na system zarezerwowane jest na nowych smartfonach Samsunga – smartfonach z seriiSmartfony z serii Galaxy S23 zostały zaprezentowane oficjalnie w zeszłym tygodniu. Pierwsi testerzy mieli już te urządzenia w swoich rękach. Podzielili się więc wstępnymi wrażeniami na ich temat i tym, co czego się o tych urządzeniach dowiedzieli podczas ich użytkowania.Jedną z zaskakujących informacji na temat urządzeń, która w ostatnich dniach trafiła do sieci, jest to, że system Android zajmuje na nich aż 60 GB przestrzeni. To niemalże tyle, co Windows 11 na komputerze.Dla porównania, na smartfonachzajmuje tylko 15 GB pamięci wewnętrznej. Co sprawia, że „samsungowa” wersja tego systemu potrzebuje cztery razy więcej przestrzeni?Słowem klucz w odpowiedzi na to pytanie jest „bloatware”. Otóż, Samsung preinstaluje instaluje na swoich urządzeniach mnóstwo własnych aplikacji, które oferują w zasadzie te same funkcjonalności co aplikacje, także zainstalowane na Androidzie 13. Mowa o przeglądarce internetowej, sklepie z aplikacjami, aplikacji do wysyłania wiadomości i nie tylko. Nie każdą z tych aplikacji można odinstalować.