Nowe przeglądarki Chrome i Edge z przełomową funkcją NVIDIA. Oszczędzimy na VOD?

Nie mogę się doczekać.

Jak działa RTX Video Super Resolution?

RTX Video Super Resolution na Firefox i starszych kartach graficznych?

MSI GeForce RTX 4080 Gaming X Trio. | Źródło: mat. własnyJak podaje Google, użytkownicy kart NVIDIA muszą ręcznie aktywować RTX Video Super Resolution w Panelu sterowania NVIDIA, ponieważ domyślnie jest on wyłączony. Można to zrobić na przykład pobierając uprzednio aplikację NVIDIA GeForce Experience , a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na jej ikonę w zasobniku i wybierając odpowiednią opcję.Co więcej, o ile wsparcie dla przeglądarek zostanie dodane, to omawiana funkcja nie będzie działać, dopóki NVIDIA nie wyda nowych sterowników graficznych, które ją obsługują, co nastąpi prawdopodobnie jeszcze w tym miesiącu.Na materiale opublikowanym w trakcie CES 2023 NVIDIA porównała film z rozgrywki Apex Legends w rozdzielczości 1080p z materiałem przeskalowanym przez RTX Video Super Resolution do 4K. Upscaling ładnie wygładza zarówno bliskie, jak i dalekie obiekty. Nie pokazano dynamicznych scen, więc nie wiadomo do końca w jaki sposób technika poradzi sobie z takimi materiałami. Początkowo DLSS miał problemy z jakością mocno dynamicznego obrazu.Ponieważ jednak NVIDIA zademonstrowała technologię tylko na mocno statycznym nagraniu z gry na YouTube, nie jest jasne, jak dobrze będzie ona działać na innych rodzajach treści. Za możliwość oglądania materiałów w wyższej rozdzielczości na niektórych platformach VOD należy płacić więcej. Wszyscy zastanawiają się, czy NVIDIA RTX Video Super Resolution pozwoli obchodzić te ograniczenia na przykład na Netflix lub Amazon Prime Video W przyszłości RTX Video Super Resolution ma być obsługiwany także na kartach graficznych NVIDIA GeForce z serii RTX 20 i innych przeglądarkach opartych na Chromium. Niestety, NVIDIA nie wspomniała tutaj o lubianej przeglądarce Firefox Źródło: Chromium