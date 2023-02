Bug w Windows 10 zmusza do zakupu pakietu Microsoft 365

To oczywiście przypadek.

Microsoft nagabuje użytkowników Windowsa kolejnymi reklamami

Co poszło nie tak? "It's not a bug. It's a feature"?

Microsoft w ostatnich dniach mocno podpadł konsumentom oraz internautom. Najpierw w Windows 10 zaczęły pojawiać się pełnoekranowe reklamy Windows 11 , by później gruchnęła informacja o jeszcze większej liczbie reklam w Microsoft Store . To nie wszystkie niemiłe niespodzianki, jakimi gigant z Redmond postanowił uraczyć swoich klientów. Nowa reklama w Windows 10 zachęca użytkowników systemu do zakupu pakietu Microsoft 365. Cały wic polega na tym, że korzystającym zMicrosoft wręcz... każe zapłacić.Windows 10 od jakiegoś czasu wyświetla pełnoekranowe reklamy Microsoft 365 , na ekranach podobnych do ekranu OOBE (ang. out of the box experience), prezentowanych na etapie instalacji systemu. Nie byłoby w tym niczego zdumiewającego, gdyby nie to, iż osoby korzystające z Windows 10 w wersji 22H2... nie mogą pominąć oferty. W wyniku kuriozalnego błędu Microsoft zmusza ich do podania danych swoich kart kredytowych.Na ekranie konfiguracji lub ekranie prezentowanym w trakcie pierwszego rozruchu systemu dostępne są dwie opcje dotyczące oferty Microsoft 365 - "Wypróbuj za darmo" i "Nie, dziękuję". Przyciskpowinien pominąć rejestrację Microsoft 365 i spowodować przejście do następnego ekranu. W tej sytuacji przycisk tenEkrany tak jak zaprezentowany powyżej są obecne w Windows 10 już od jakiegoś czasu - prawdopodobnie od 2018 roku. Za pomocą takich pełnoekranowych reklam Microsoft m.in. zmusza użytkowników "dziesiątki" do zalogowania się do konta Microsoft lub zachęca do korzystania z innych usług. Pierwszy raz mamy jednak do czynienia z tego rodzaju sytuacją.Anonimowy pracownik Microsoftu potwierdził, że to niepożądane zachowanie, wynikające z błędu po stronie Microsoftu. Firma przypadkowo. Aby nie wyrażać chęci do opłacenia pakietu należy... wyrazić chęć wypróbowania go za darmo.Microsoft za jakiś czas zapewne wyda stosowną aktualizację. Do tego czasu garść osób zapewne wykupi pakiet...Źródło: Reddit