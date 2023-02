Więcej reklam już w Microsoft Store. Koncern testuje cierpliwość klientów

Firma jest świetna w słuchaniu swoich klientów.



Microsoft Store wzbogacił się o jeszcze więcej reklam, co z pewnością ucieszy wielu użytkowników. Deweloperzy mogą teraz bardziej skutecznie promować swoje aplikacje, by trafić do liczniejszej grupy docelowej. Oznacza to więc, że konsumenci zobaczą w cyfrowym sklepie pokaźniejszą liczbę „proponowanych” programów – zamiast tych faktycznie zgodnych z ich np. wcześniejszymi wyborami. Okej, jak to wszystko będzie dokładnie działać?





Nowe reklamy są już obecne w Microsoft Store



Jeśli korzystacie z oprogramowania od giganta z Moutain View, to z pewnością zdążyliście wpaść na co najmniej kilka reklam, o które niekoniecznie prosiliście. Mowa tu chociażby o powiadomieniach zachęcających do skorzystania z przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Niedawno rozpoczęto nawet dosyć agresywną kampanię polegającą na wyświetlaniu pełnoekranowych notyfikacji osobom użytkującym Windows 10 – wszystko w celu zachęcenia do przejścia na nowszy system. Jak się okazuje, to nie koniec starań technologicznego molocha.



Ogłoszono bowiem właśnie program Microsoft Store Ads skierowany głównie w stronę programistów. Mowa tu po prostu o kolejnym sposobie na promocję swoich aplikacji – tym razem poprzez wręczenie firmie odpowiedniej sumy pieniędzy. W ten sposób konkretne propozycje będą wyświetlane bezpośrednio na oczach klientów poprzez przeglądania sklepu i szukania zupełnie czegoś innego. Brzmi świetnie, prawda?



Panele z rekomendowanymi aplikacjami pojawią się w sekcji wyszukiwania, jak i bezpośrednio w zakładce „Aplikacje” oraz „Gry”. Ważnym dodatkiem dla deweloperów zdaje się być możliwość śledzenia skuteczności reklamy w czasie rzeczywistym. Bez problemu podejrzą oni statystyki dotyczące jej widoczności oraz wskaźników instalacji bądź uruchomienia programu. W ten sposób sprawdzą czy faktycznie jest sens pojawiania się ich usługi w konkretnym miejscu.



Źródło: Microsoft



To zresztą nie pierwszy raz, kiedy słyszymy o programie Microsoft Store Ads – jego pilotażowe testy rozpoczęły się już we wrześniu ubiegłego roku. Teraz nowość została zaimplementowana u wszystkich i niedługo klienci korzystający z Windowsa 10 oraz Windowsa 11 ujrzą u siebie nieco więcej proponowanych aplikacji. Założę się, że niezbyt wielu z nich będzie z tego powodu skakać z radości. Mówimy jednak o dosyć oczekiwanym kroku ze strony Microsoftu, dlaczego?



Ubiegły rok był bowiem rekordowy dla cyfrowego sklepu koncernu. Mowa tu bowiem o corocznym wzroście na poziomie 122 procent jeśli chodzi o przypływ nowych gier, programów i deweloperów. Użytkowników też jest całkiem sporo, bo globalnie możemy mówić o 900 milionach unikalnych klientach. Nic więc dziwnego, że Microsoft szuka nowych sposobów na zachęcenie programistów do inwestycji – podjęta decyzja niewątpliwie przyczyni się do szybszego wzrostu na wielu płaszczyznach.



Konsumenci z pewnością nie będą zadowoleni, ale chyba wszyscy zdążyliśmy się nauczyć, że molochy niekoniecznie się tym przejmują.



Źródło: Microsoft, Ars Technica