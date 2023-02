Takiej aplikacji brakowało na Androidzie. Moto Secure zwiększa poziom bezpieczeństwa smartfonów

Nowa aplikacja już dostępna.

Moto Secure to element platformy ThinkShield

Wielokrotnie spotkałem się z opinią, że smartfony Apple są dużo bezpieczniejsze, niż te z Androidem. Patrząc na doniesienia związane z fałszywymi aplikacjami w oficjalnym sklepie Play trudno się z tym nie zgodzić. Na szczęście są producenci, którzy bezpieczeństwo stawiają na pierwszymi miejscu.chcąc umożliwić użytkownikom pełne wykorzystanie wszystkich funkcji zabezpieczeń, wprowadziła własnie nową aplikacjęJak podaje producent, dzięki aplikacjimożna sterować wszystkimi najważniejszymi funkcjami zabezpieczeń danych i ochrony prywatności. Użytkownicy aplikacji mogą szybko sprawdzać i dostosowywać do swoich potrzeb ochronę smartfona, korzystając z łatwego dostępu do wszystkich powiązanych aplikacji oraz ustawień Motorola i Androida.Dzięki omawianej aplikacji można zabezpieczyć poufne informacje i aplikacje wchronionym kodem PIN. W Bezpiecznym folderze można też włączyć tryb maskowania. Zapewnia on jeszcze większą prywatność, umożliwiając wybieranie spośród czterech opcji ikon oraz nazw, aby nie pokazywać jawnie aplikacji w folderze. Przydaje się to szczególnie do ukrywania pod bardziej dyskretnymi ikonami i etykietami takich poufnych pozycji jak aplikacje finansowe i zakupowe, portfele cyfrowe czy konta e-mail.Kolejną ciekawostką jest, która minimalizuje zagrożenia podczas połączeń z publicznymi sieciami Wi-Fi i komórkowymi. Ochrona sieci automatycznie powiadamia użytkowników o wykryciu problemów z bezpieczeństwem hotspotów czy sieci Wi-Fi. Ochrona sieci może też uniemożliwić określonym aplikacjom używanie otwartych połączeń i blokować połączenia 2G, aby zapobiec podszywaniu się przestępców na przykład pod instytucje finansowe.W aplikacji nie zabrakło funkcji związanych z. Można m. in. zablokować funkcje sieciowe i zabezpieczeń. Na przykład poprzednio złodziej mógłby po prostu wyłączyć dostęp telefonu do sieci komórkowej czy Wi-Fi, aby uniemożliwić lokalizację utraconego urządzenia. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą zachować kontrolę i uniemożliwić rozłączenie z siecią komórkową czy Wi-Fi bez odblokowania telefonu.Ciekawie wygląda też, która utrudnia ciekawskim zapamiętanie wybieranych cyfr w celu odblokowania telefonu.przejrzyście i wyczerpująco pokazuje, które aplikacje korzystały z kalendarza, kontaktów, plików, aparatu, mikrofonu oraz lokalizacji w ciągu ostatnich 24 godzin. Jeżeli jakieś wpisy budzą wątpliwości, użytkownicy mogą zmienić uprawnienia aplikacji i ustawienia zabezpieczeń, a także zmodyfikować opcje ochrony prywatności bezpośrednio w aplikacji Moto Secure.Nowa aplikacja Moto Secure jest aktualnie dostępna w Lenovo ThinkPhone by Motorola, moto g73 5G oraz moto g53 5G. W przyszłości z aplikacji będzie też można korzystać na urządzeniach Motorola z systemem Android 13 lub z nowszą wersją.Źródło: Motorola