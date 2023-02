Nipto - aplikacja pomoże posprzątać w domu? (recenzja)

Wszystko dzięki wykorzystaniu grywalizacji.

Nipto – aplikacja do podziału obowiązków domowych

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 35,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Nie ma co ukrywać - sprzątanie i inne obowiązki domowe większości z nas nie kojarzą się zbyt pozytywnie. Ze szczególnym oporem w tym temacie mierzą się rodzice. Okazuje się, że część problemów może rozwiązać odpowiednia aplikacja.Nipto zamienia bowiem przykre obowiązki w zabawę. Wszystko za sprawą elementów opartych na grywalizacji. Za wykonane zadania domownicy dostają punkty. Zwycięzcy otrzymują ustalone wcześniej nagrody.Na początku musimy poświęcić trochę czasu na konfigurację. Dodajemy domowników (kody do aplikacji lub korzystanie na jednym urządzeniu), ustalamy listę zadań, wprowadzamy parametry konkursowe (liczba punktów za każde zadanie, nagrody itd.). Później pozostaje nam kontrola nad "zabawą", czyli zatwierdzanie wykonania zadań. Aplikacja wyświetla oczywiście przypomnienia dla każdego użytkownika, jeśli przypada jego kolej np. na wyrzucenie śmieci.Cały system działa całkiem sprawnie i wprowadza nieco zabawy do codziennych obowiązków. Może zadziałać szczególnie dobrze w przypadku młodszych użytkowników, przyzwyczajonych do tego typu mechanizmu. Za darmo możemy dodać 5 regularnych zadań. Pełna wersja to jednorazowy wydatek rzędu 36 zł.Minusy? Brak języka polskiego utrudnia nieco konfigurację (musimy nadawać nazwy zadania samodzielnie), a interfejs nie zawsze jest intuicyjny. W ogólnym rozrachunku Nipto to bardzo ciekawa aplikacja dla całej rodziny.Darmowa wersja pozwala na dokładne sprawdzenie, czy trochę rywalizacji w sprzątaniu sprawdzi się w naszym domu. Jeśli tak, wydatek na pełną wersję szybko się zwróci.