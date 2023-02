Zapłać, a dostaniesz weryfikację. Instagram idzie śladem Twittera

Sypniecie groszem Zuckerbergowi?



Wszystko wskazuje na to, że już niedługo Instagram wzbogaci się o system płatnych weryfikacji. Informacja o testach takiej funkcjonalności została odnaleziona w kodzie platformy, co jest dosyć wymownym znakiem. Wszystko więc wskazuje na to, iż Meta szuka kolejnego sposobu na pozyskanie środków bezpośrednio od użytkowników, co jest dosyć oczekiwanym posunięciem, zwłaszcza po ostatnich doniesieniach na temat ogromnych strat poniesionych przez dział zajmujący się rozwojem wirtualnej, jak i rozszerzonej rzeczywistości.





Instagram i Facebook wyłudzą od użytkowników jeszcze więcej pieniędzy



Płatne weryfikacje to temat niezwykle kontrowersyjny. Wystarczy przypomnieć sobie zamieszane wywołane przez Elona Muska, który postanowił umożliwić uzyskanie na Twitterze znaczka przy nazwie użytkownika w zamian za kilka dolarów. Funkcja w swoim pierwszym wydaniu była tak bardzo niedopracowana (phishing był wtedy chlebem powszednim na platformie), że szybko zdecydowano się na jej tymczasowe zawieszenie, by potem przywrócić ją na nieco bardziej przemyślanych zasadach.



Zapewne podobnych błędów nie popełni Meta, ale i tak mówimy o koncepcie wywołującym silne emocje. Od dawna wiadomo, że koncern planuje udostępnić płatne rozwiązania na Facebooku oraz Instagramie, lecz temat ten rozwija się w dosyć ślimaczym tempie. Teraz pozyskaliśmy interesujące dane – ponownie pochodzą one jednak tylko z prawie oficjalnego źródła. Poinformował o nich Alessandro Paluzzi, bardzo popularny i sprawdzony w social mediowej branży człowiek.





At the moment there are only a few small references in the code about this, nothing visible so, until I post a screenshot that can confirm my assumption, consider it a mere rumor. — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2023

Dał znać, że społecznościowy gigant rozpoczął pierwszą fazę wewnętrznych testów rozwiązania rodem z Twittera. Kod obydwu platform został bowiem wzbogacony o wzmiankę na temat „płatnego oznaczenia weryfikacji”, co raczej jest dosyć jednoznacznym sygnałem o planach firmy. To na razie tyle co udało się odnaleźć i poproszona o komentarz Meta wypowiedziała się lakonicznie i bez konkretów – czyli tak, jak zawsze.



Źródło: Twitter



Dowiedzieliśmy się wyłącznie, że na platformach prowadzone są różne testy – lecz nie odniesiono się bezpośrednio do płatnych weryfikacji. Trudno więc ocenić czy finalnie doczekamy się wdrożenia takiego rozwiązania na Instagrama czy Facebooka. Osobiście jestem zdania, że raczej nie ma co do tego większych wątpliwości, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ostatnie poczynania giganta i problemy związane z masowymi zwolnieniami i spadkami na giełdzie. Szukanie oszczędności i dodatkowych sposobów na pozyskanie środków zdaje się być ostatnio powszechną praktyką.



Pozostaje więc uzbroić się w cierpliwość i mieć nadzieję, że w najbliższym czasie doczekamy się kolejnych informacji odnośnie do nowości na Facebooku i Instagramie. Na razie platformy oferują wyłącznie jeden rodzaj weryfikacji i jest on przyznawany sprawdzonym jednostkom, celebrytom i globalnym markom.



Źródło: Twitter