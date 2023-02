LibreOffice 7.5 wydany. Darmowy pakiet biurowy odmieniony

Dużo zmian na lepsze.

Nowości i zmiany w LibreOffice 7.5

Alternatywa dla MS Office? LibreOffice za darmo!

Pakiet programów biurowych jest przez większość użytkowników systemu Windows utożsamiany z płatnym rozwiązaniem Microsoftu. Mowa oczywiście o usłudze, znanej wcześniej pod nazwą Microsoft Office. Darmowe alternatywy dla MS Office rzecz jasna istnieją, a chyba najpopularniejszą z nich jest LibeOffice, który doczekał się kolejnej dużej aktualizacji. Co zmieniono w LibreOffice 7.5?The Document Foundation poinformowało o udostępnieniu otwartoźródłowego LibreOffice 7.5 w wersjach dla GNU/Linux, macOS i Windows. Po około sześciu miesiącach prac wprowadzono nowe aplikacje, usprawnienia dotyczące obsługi trybu ciemnego oraz i ikony typu MIME - bardziej kolorowe i żywsze niż kiedykolwiek wcześniej. Zauważalnym novum jest ulepszona wersja interfejsu użytkownika Single Toolbar ze sterowaniem kontekstowym, a także wsparcie dla Start Center w celu filtrowania dokumentów według ich typu.Nowe wydanie zapewnia ponadto obsługę funkcji płynnego przewijania pasków GTK3, odświeżony zestaw ikon Sifr zgodny z nowym zaokrąglonym stylem GNOME Adwaita i Macro Selector, zapamiętujący ostatnio uruchomione makra.Zmiany w edytorze tekstu(alternatywa dla Word) to m.in. ulepszenia zakładek, które są teraz znacznie bardziej widoczne, możliwość oznaczania obiektów jako dekoracyjne dla lepszej dostępności i nowe typy kontroli zawartości poprawiające jakość formularzy PDF. Write ma od teraz zaimplementowane tłumaczenie maszynowe oparte na interfejsach API tłumaczeń DeepL, wieloma ulepszeniami sprawdzania pisowni oraz możliwością edycji zakładek dla wielu akapitów z różnymi ustawieniami jednocześnie.Zmiany w arkuszu kalkulacyjnym(alternatywa dla Excel) to chociażby wsparcie dla tabel danych na wykresach, możliwość wyszukiwania według opisów w kreatorze funkcji, nowe formaty liczb, formatowanie warunkowe bez rozróżniania wielkości liter, ulepszone zachowanie podczas wprowadzania liczb z pojedynczym cudzysłowem przedrostka (') oraz obsługa kodowań Kamenický i Mazovia.Wreszcie, LibreOffice 7.5 poprawia interoperacyjność z zastrzeżonymi formatami plików MS Office, takimi jak DOCX, PPTX i XLSX. Jak co aktualizację. ;)Najnowsza wersja darmowego pakietu biurowego trafiła już do bazy oprogramowania serwisu Instalki.pl. Poniżej znajdziesz odnośniki do wydań na lubiane systemy operacyjne.Źródło: mat. własny