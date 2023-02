W Windows 10 zaczęły pojawiać się pełnoekranowe reklamy Windows 11

Są wyjątkowo irytujące.

Pełnoekranowa reklama systemu Windows 11 w Windows 10. | Źródło: Windows Latest

Reklamy, które wyjątkowo trudno zamknąć

Gigant przeszedł samego siebie

Niestety,bywa bardzo nachalny w reklamowaniu swoich usług. Znany jest chociażby z wyświetlania reklam zniechęcających do instalacji, aby nakłonić użytkownika do pozostania przy przeglądarce. Zazwyczaj jego reklamy to niewielkie pop upy czy banery w takich obszarach systemu jak Menu Start. Czasem zdarza się jednak, że gigant z Redmond wyświetla reklamy pełnoekranowe.Okazuje się, że od niedawna z nowymi pełnoekranowymi reklamami od Microsoftu mają do czynienia użytkownicy Windows 10 . Reklamy te zachęcają ich do przesiadki na system Windows 11 O nowych reklamach donosi serwis, który doświadczył ich na swoich komputerach z systemem Windows 10 zaktualizowanych do wersjioraz. Reklamy pojawiły się w miniony weekend.Jako że jedno ze wspomnianych urządzeń po raz ostatni było aktualizowane w sierpniu 2022 roku, a drugie w styczniu 2023 roku, podejrzewa się, że reklamy zostały włączone po stronie serwerów Microsoftu, a nie w wyniku jakiejkolwiek aktualizacji wdrożonej w ramach wtorku poprawek (ang.).Omawiana pełnoekranowe reklamy przypominają to, co użytkownicy mogą podziwiać po pierwszym uruchomieniu systemu Windows 11. W ich ramach Microsoft próbuje przypomnieć użytkownikom, że ich komputer z Windows 10 można za darmo zaktualizować do nowego systemu. Reklama informują też, że z komputera będzie można korzystać, podczas gdy aktualizacja do Windows 11 będzie pobierać się w tle.Reklamy zawierają w swojej centralnej części dwa przyciski. Kliknięcie w pierwszy z nich zakończy się pobraniem aktualizacji do Windows 11, a kliknięcie w drugi spowoduje zaplanowanie aktualizacji. W zupełnie innym miejscu, na dole ekranu, umieszczono napis o treści „Zachowaj Windows 10”. Kliknięcie w ten napis nie spowoduje jednak powrotu do pulpitu. Co to, to nie.Przycisk „Zachowaj Windows 10” powoduje przekierowanie do strony o nazwie „Przedstawiamy Windows 11”. Strona ta stanowi prezentację kilku nowych funkcji, do których uzyskasz w Windows 11 dostęp – takich jak nowe menu Start, karty w Eksploratorze plików i nie tylko. Zawiera ona pojedynczy przycisk z napisem „Powrót”, ale on także nie powoduje powrotu do pulpitu.Przycisk „Powrót” przenosi użytkownika do kolejnej strony, pod tytułem „Microsoft rekomenduje Windows 11 dla Twojego komputera”. Gdy tam klikniesz w napis „Odmów aktualizacji”, zobaczysz kolejną stronę zachęcającą mimo wszystko do przejścia na Windows 11. Ona zawiera już jednak przycisk „Kontynuuj do Windows 11”, który w końcu pozwoli Ci się dostać na pulpit swojego urządzenia.Cóż, trzeba przyznać, że tym razem Microsoft grubo przesadził. Aby zamknąć jego najnowszą reklamę, trzeba bowiem wykonać co najmniej 5 kliknięć. Co gorsza, nie ma sposobu na jej ominięcie, a poza tym może się ona ponownie pojawić w przyszłości.Jestem pewna, że powyższa reklama wręcz jeszcze bardziej zniechęci wielu użytkowników do przesiadki na Windows 11. Windows 11 moim zdaniem nie jest taki zły, jak wiele osób go maluje. Ba, to wręcz bardzo przyjemny w użytkowaniu i nowoczesny system. Niech osoby korzystające wciąż z Windows 10 w swoim czasie zdecydują się jednak, kiedy będzie dla nich odpowiedni moment na dokonanie aktualizacji.Źródło: Windows Latest