Aktualizacja oprogramowania wagi Garmin wydana. Jak ją zainstalować?

To nie takie trudne.

Jak zaktualizować wagę Garmin Index?

Wiem, że jest to kwestia niszowa, ale być może niektórzy z Was, podobnie jak ja, są użytkownikami wagi marki Garmin. Z resztą, mowa będzie o oprogramowaniu, a nazwa Instalki.pl zobowiązuje. Jako posiadacz urządzenia Garmin Index S2 zastanawiałem się nad tym, jak zaktualizować inteligentną wagę Garmin i myślę, że nie jestem w tym osamotniony. W przeciwieństwie do innych smart akcesoriów tego producenta,nie odbywa się z poziomu aplikacji i jest nieco bardziej skomplikowana. Przy okazji udostępnionej właśnie łatki, pokażę Wam zatem jak jej dokonać.Upewnij się, że waga Garmin Index znajduje się w zasięgu sieci Wi-Fi.Na początek obróc wagę wyświetlaczem do dołu, kładąc ją uprzednio na przykład na szmatce, aby nie porysować jej powierzchni.Otwórz pokrywę z bateriami. Wyjmij jedną baterię.Przyciśnij przycisk RESET i trzymając go włóż baterię z powrotem i odczekaj kilka sekund.Obróć wagę.Klikaj przyciskiem RESET tak długo, aż na ekranie urządzenia pojawi się ikona koła zębatego.Przytrzymaj przycisk RESET aż ikony zaczną mrugać na ekranie.Poczekaj cierpliwie, aż proces aktualizacji zakończy się pomyślnie. Może potrwać nawet 20 minut. W moim przypadku trwał zaledwie kilka minut.Po aktualizacji Twojabędzie miała m.in. nową funkcję, pozwalającą na wprowadzenie danych w aplikacji Garmin Connect w smartfonie. Dzięki temu będzie ona mogła dokładniej szacować zmianę parametrów.Powyższe instrukcje możecie obejrzeć również w formie wideo, w języku angielskim. Materiał na ten temat Garmin udostępnił niedawno na swoim oficjalnym kanale w serwisie YouTube.Źródło: mat. własny, Garmin