Masz kartę NVIDIA? Discord może obniżać jej wydajność. Zobacz, jak to naprawić

Prosty sposób.

Discord psuje wydajność kart graficznych NVIDIA

Jak naprawić błąd?

Założę się, że niejeden z Was korzysta z popularnego komunikatora głosowego Discord . Jest funkcjonalny, darmowy i działa doskonale, przez co staje się coraz bardziej cenionym narzędziem do komunikacji nie tylko pośród graczy, jak miało to miejsce przez lata, ale także w wielu firmach. W aplikacji tej wykryto właśnie błąd, który powoduje spadek wydajności działania niektórych kart graficznych NVIDIA. Na szczęście wiemy, jak go naprawić.NVIDIA przyznała, że ostatnia aktualizacja programu Discord spowodowała spadki wydajności działania pamięci w kartach graficznych z kodekiem AV1, czyli najnowszych układach GeForce RTX serii 40 . Usterka wpływa na wydajność gier, ponieważ uniemożliwia pamięci VRAM osiągnięcie pełnej szybkości zegara w trakcie rozgrywki. Producent kart graficznych planuje zażegnać problem po swojej stronie, w jednej z przyszłych aktualizacji. Aby się o niej dowiedzieć, polecamy pobrać oprogramowanie NVIDIA GeForce Experience, które automatycznie informuje o dostępnych aktualizacjach sterowników i posiada mnóstwo innych pożytecznych funkcji.Nvidia nie wyjaśniła, która aktualizacja mogła spowodować problem. Być może była to ostatnia łatka dla Discord, która dodała możliwość kodowania przy użyciu kodeka AV1 dla streamerów korzystających z kart graficznych z serii RTX 4000.Na ten moment istnieje możliwość ręcznego zapobiegnięcia występowaniu buga. Wystarczy skorzystać z narzędzia GeForce 3D Settings Profile Manager do edycji profilu SLI. Po zainstalowaniu i otwarciu programu wybierz "Export SLI Profiles". Po wyświetleniu okna eksploratora plików wybierz lokalizację do wyeksportowania i zapisz plik tekstowy.Otwórz zapisany plik w Notatniku lub innym edytorze tekstu i wyszukaj "Discord". Powinna pojawić się sekcja rozpoczynająca się od Profile 'Discord' i kończąca się na EndProfile. Na dole, tuż nad EndProfile i poniżej Setting ID_0x809d5f60 = 0x10000000, wpisz Setting ID_0x50166c5e = 0x00000000. Sekcja powinna wyglądać jak na poniższym zrzucie ekranu.Następnie zapisz profil jako plik .txt, wróć do Menedżera profili 3D i wybierz "Import SLI Profiles". Gdy pojawi się okno eksploratora, wybierz właśnie zapisany plik, kliknij "Open", a następnie zamknij Menedżera profili 3D.Źródło: NVIDIA